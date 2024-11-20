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İtalya'da Cezaevi Polisine İşkence Suçlaması: 25 Polis Hakkında İşlem Yapıldı

İtalya'da 25 cezaevi polisi, mahkumlara işkence suçlamasıyla ev hapsine alındı ve kamu görevinden uzaklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:29
İtalya'da Cezaevi Polisine İşkence Suçlaması: 25 Polis Hakkında İşlem Yapıldı

İtalya'da İşkence Suçlaması Üzerine Hareket Geçildi

İtalya'nın Trapani kentinde bulunan bir hapishanede, işkence suçuna karıştıkları gerekçesiyle 25 cezaevi polisinin yargılanmasına karar verildi. Rainews24 kanalının haberine göre, bu polislerden 11'i ev hapsine alınırken, 14'ü de kamu görevinden uzaklaştırıldı.

Soruşturma ve Şikayetler

Soruşturmanın, 2021 yılına dayanan olayların ardından başladığı ve toplamda 46 kişinin sürece dahil olduğu bildirildi. Cezaevinin güvenlik kamerası olmayan bölgelerinde kötü muameleye maruz kalan mahkumların şikayetleri üzerine, yetkililer harekete geçti.

Önceki Olaylar

İtalya'da son dönemde sıkça gündeme gelen bu tür olayların bir örneği olarak, nisanda Milano şehrindeki ceza infaz kurumunda çocuk mahkumlara kötü muamele eden 13 polise, mart ayında Foggia kentinde 2 mahkumu darbettikleri gerekçesiyle 10 cezaevi polisinin işleme tabi tutulduğu haberleri de yer almıştı. Ayrıca, şubatta Reggio Emilia kentindeki bir ceza infaz kurumunda, Tunuslu mahkumun bir grup cezaevi polisinin işkencesine maruz kalması medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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