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İtalya'da Cosa Nostra'ya Yönelik Operasyonda 181 Gözaltı

Palermo'de gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda 181 kişi gözaltına alındı. Cosa Nostra'ya ağır darbe vuruldu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:23
İtalya'da Cosa Nostra'ya Yönelik Operasyonda 181 Gözaltı

Palermo'da Büyük Operasyon

İtalya'nın Palermo kentinde, organize suç örgütü Cosa Nostra'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 181 kişi gözaltına alındı. Bu operasyon, Palermo Cumhuriyet Savcılığı Mafya ile Mücadele Birimi tarafından yürütülen bir soruşturmanın parçasıydı.

Hava Destekli Geniş Kapsamlı Operasyon

Operasyonu gerçekleştiren jandarma, Sicilya Adası'nda yıllardır faaliyet gösteren mafya oluşumunun yeniden yapılanma çabalarını hedef aldı. Operasyona 1200 jandarma ile hava destekli olarak katıldı ve toplamda 181 şüpheli gözaltına alındı.

Suçlamalar ve Hedefler

Gözaltına alınan kişiler, mafya tipi suç örgütüne üye olmak, cinayete teşebbüs, gasp, uyuşturucu kaçakçılığı gibi ciddi suçlarla itham ediliyor. Bu operasyon, son yıllardaki baskınlarla zayıflatılan örgütün yeniden canlandırma çabalarını durdurmayı amaçladı.

Mikro SIM Kart ve Şifreli Telefonlar

Operasyon sırasında yapılan incelemelerde, hapisteki mafya liderlerinin, hücrelerine yasa dışı yollardan sokulan mikro SIM kartlar ve şifreli cep telefonları aracılığıyla suç faaliyetlerini koordine etmeye devam ettikleri tespit edildi.

Başbakan Meloni'den Açıklama

Başbakan Giorgia Meloni, operasyona ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü operasyon, Cosa Nostra'ya ağır bir darbe indirmiştir. Devletin organize suçla mücadelesindeki kararlılığı bir kez daha teyit edilmiştir" ifadelerini kullandı. Meloni, gözaltına alınan bir mafya üyesinin, "İtalya bizim için artık rahatsız edici bir yer haline geldi, buradan gitmeliyim" sözlerine de dikkat çekti.

Diğer Operasyonlar

Geçtiğimiz günlerde, Campania Bölgesi'nde etkin olan mafya oluşumu Camorra'ya yönelik düzenlenen operasyonda ise 27 kişi gözaltına alınmıştı. Bu gelişmeler, İtalya'nın organize suçla mücadelesinin ne denli kararlı olduğunu gözler önüne seriyor.

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