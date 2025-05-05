İtalya'da Lüks Yat Enkazı Çıkarma Çalışmaları Devam Ediyor

Ölümcül Yat Kazasının Enkazı Çekiliyor

İtalya’da, geçen yıl fırtına sırasında demirliyken batan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği lüks yatın enkazını deniz dibinden çıkarma çalışmaları sürüyor. Ünlü İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch ile diğer kayıpların yer aldığı "Bayesian" isimli yatın enkazı, Porticello açıklarında bulunan denizin 50 metre derinliğinden çıkarılmaya çalışılıyor.

Enkazın Çıkarılması İçin İlk Adımlar Atıldı

3 Mayıs’ta iki yüzer vinçle başlatılan işlemler, yatın 56 metre uzunluğunda ve 473 ton ağırlığındaki gövdesinin kurtarılmasını kapsıyor. Enkaz çıkarma sürecinin hızlanması amacıyla geminin 75 metrelik alüminyum direği kesilecek. Ulusal basında çıkan haberlere göre, bu kapsamda enkazın çıkarılması işleminin 20 ila 25 gün sürmesi bekleniyor.

Olayın Soruşturması ve Kaybolan Kişiler

Yat enkazı çıkarıldığında, olayla ilgili soruşturmayı yürüten adli makamların incelemesine sunulacak. Yetkililer, geminin detaylı incelenmesiyle batıkla ilgili pek çok soruya yanıt bulmayı umuyor.

İtalya'nın Palermo kentiyle 20 kilometre doğusundaki Porticello kasabası açıklarında, 19 Ağustos 2024 sabahı yerel saatle 05.00 sularında meydana gelen fırtına sonucu batan lüks yat "Bayesian"da yer alan 22 kişiden ilk aşamada 15'i kurtarıldı. Bir kişinin cesedi bulundu, 6 kişi ise kayboldu.

Kayıp kişiler arasında Mike Lynch'in kızı Hannah, Morgan Stanley International'ın Başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Anne Elizabeth Judith Bloomer, Lynch'in ABD'li avukatı Chris Morvillo ve eşi Neda Morvillo yer aldı. Arama çalışmaları sonucunda, kayıp 6 kişinin cesedi 23 Ağustos 2024'te bulundu.

Bu olayla ilgili olarak Termini Imerese kentindeki cumhuriyet savcılığı soruşturma başlatmıştır. Ayrıca, İngiltere'den gelen uzman ve müfettişlerden oluşan bir ekip, olayı araştırmak için Sicilya’ya gönderilmiştir.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Nisan’da yaptığı açıklamada, lüks yatın enkazının deniz dibinden çıkarılacağı tarihi doğrulamıştı.

İtalya’da geçen yıl fırtına sırasında demirliyken batan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği lüks yatın enkazını deniz dibinden çıkarma çalışmaları sürüyor. Aralarında ünlü İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch'in de bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada batan "Bayesian" adlı yatın enkazını deniz dibinden çıkarmak için Porticello açıklarında 3 Mayıs’ta başlatılan, iki yüzer vinçle yürütülen ön çalışmalar devam ediyor.

İtalya’da geçen yıl fırtına sırasında demirliyken batan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği lüks yatın enkazını deniz dibinden çıkarma çalışmaları sürüyor. Aralarında ünlü İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch'in de bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada batan "Bayesian" adlı yatın enkazını deniz dibinden çıkarmak için Porticello açıklarında 3 Mayıs’ta başlatılan, iki yüzer vinçle yürütülen ön çalışmalar devam ediyor.