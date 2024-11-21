İtalya'da Rusya İçin Casusluk Şüphesi: İki İtalyan Girişimci Soruşturma Altında

İtalya'da Casusluk Soruşturması

İtalya'da, Rusya yararına casusluk yaptığı iddia edilen iki İtalyan vatandaşı hakkında soruşturma başlatıldı. İtalya'nın Milano Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarına göre, bu kişilerin Rus gizli servisi için hassas bilgileri toplamakla görevli oldukları belirtildi.

Teknik Takip ve Operasyonlar

İtalyan medyasının aktardığına göre, nisan ayından bu yana teknik takibe alınan 60 ve 34 yaşındaki iki İtalyan girişimci, Roma ve Milano gibi şehirlerde askeri üsler ve önemli noktaları görüntülemekle suçlanıyor. Ayrıca, Aviano Hava Üssü'nün haritalarını çıkarmak ve hedefleri izlemek için taksilere kamera yerleştirmek üzere görevlendirildikleri öne sürüldü.

İdeolojik Bağlantılar ve Ödemeler

Söz konusu iki kişinin, Rusya'ya sempatiyle yaklaşan ve Batı karşıtı ideolojilere sahip olduğu ifade edildi. Rus gizli servisiyle iletişimlerini e-posta ve Telegram gibi kanallar aracılığıyla yürüttükleri, buna ek olarak kripto para cinsinden bir ödeme aldıkları da öne çıkan bilgiler arasında.

Walter Biot Davası ve Ceza

Öte yandan, 2021 yılında gizli belgeleri Rus yetkililere sızdırırken yakalanan donanma subayı Walter Biot'nun durumu da gündemde. Biot'un askeri mahkemeden aldığı 29 yıl 2 aylık cezası, İtalyan Yargıtayı tarafından onaylandı. Biot, Mart 2021'de Roma'daki bir alışveriş merkezinde gizli bilgileri Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nde görevli bir yetkiliye aktarırken suçüstü yakalanmıştı.

Sonuç

Bu gelişmeler, İtalya'da artan casusluk faaliyetlerine dair endişeleri de yeniden gündeme getiriyor. Ülkenin, güvenlik tehditlerine karşı yürüttüğü operasyonların önemi bir kez daha vurgulanmış oluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.