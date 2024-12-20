İtalya'da Salvini'nin Yargılandığı Davanın Karar Duruşması Başladı

İtalya'da, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini hakkında, 2019 yılında İçişleri Bakanı olarak görevdeyken Open Arms isimli İspanyol sivil toplum kuruluşunun Akdeniz'deki kurtardığı göçmenleri 19 gün boyunca karaya yanaştırmaması nedeniyle "insanları alıkoyma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yürütülen davanın karar duruşması başladı.

Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının, Ağustos 2019'da yaşanan olay sonrası başlattığı yargı sürecinin nihayetinde sona gelindi. Pagliarelli Cezaevi'ndeki mahkeme duruşmasında, savcılık Salvini için 6 yıl hapis cezası talep etti.

Karar duruşmasına katılan Salvini, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yaptıklarımla kesinlikle gurur duyuyorum. Verdiğim sözleri tuttum. Karar ne olursa olsun, bugün benim için güzel bir gün çünkü ülkem için önemli bir adım attım." şeklinde konuştu.

Salvini’ye, iktidar ortaklarından ve partisinin "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubundan destek mesajları geldi. Ünlü iş insanı Elon Musk da sosyal medya üzerinden Salvini'nin yargılanmasını eleştirerek, "Salvini'nin İtalya'yı savunduğu için yargılanması saçma." ifadesini kullandı.

Öte yandan, muhalefetteki Yeşil-Sol İttifakı üyesi Angelo Bonelli, Salvini'nin süreci "hakimlere saldırmak için siyasi bir hadiseye dönüştürmeye çalıştığını" belirtti.

Mahkeme heyetinin, davanın kararını akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor.

Open Arms Hadisesinin Arka Planı

Salvini, 2018-2019 döneminde kurulan koalisyon hükümetinde sert düzensiz göç karşıtı tedbirler uygulamıştı. İçişleri Bakanı olarak, Open Arms tarafından kurtarılan 147 göçmenin denizde 19 gün beklemesine izin vermeyerek, görevini kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Salvini, Temmuz 2019'da da benzer bir suçlamadan Katanya'daki bir mahkemede yargılanmış, burada davanın düşmesini sağlamıştı.

İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı, aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'nin (solda), 2019'da İçişleri Bakanı olduğu sırada İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'ın Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri günlerce karaya yanaştırmaması nedeniyle "insanları alıkoyma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması başladı. Salvini'nin gelişini çok sayıda basın mensubu takip ederken, geniş güvenlik önlemleri alındı.

İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı, aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'nin (solda), 2019'da İçişleri Bakanı olduğu sırada İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'ın Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri günlerce karaya yanaştırmaması nedeniyle "insanları alıkoyma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması başladı. Salvini'nin gelişini çok sayıda basın mensubu takip ederken, geniş güvenlik önlemleri alındı.