İtalya'da Seajewel Petrol Tankerindeki Patlamalar için Terör Soruşturması Başlatıldı

İtalya'da Petrol Tankeri Patlamaları Üzerine Terör Soruşturması

İtalya'nın kuzeybatısındaki Savona kenti açıklarında 15 Şubat tarihinde meydana gelen iki patlama, Malta bandıralı petrol tankerinde "Seajewel" terör şüphesiyle soruşturma başlatılmasına yol açtı. İtalyan savcıların, bu olayla ilgili olarak Cenova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturmanın detayları basında yer buldu.

Olayın Detayları ve Güvenlik İncelemesi

Rainews24 tarafından bildirilen habere göre, Seajewel tankeri, Savona-Vado limanı açıklarında demirlemiş durumda iken boşaltma işlemleri sırasında patlamalar meydana geldi. İtalyan güvenlik güçlerinden dalgıçlar, geminin su altında kalan kısmında incelemelerde bulunarak sorunun derinlemesine araştırılmasını sağladı.

İlk Sorgulamalar ve Karakutu İncelemesi

Konuya ilişkin olarak, ilk aşamada gemi mürettebatı patlamalarla ilgili sorgulanmaya başlandı. Ayrıca, geminin karakutusunun da incelemeye alınarak olayın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

İstihbaratın Rolü ve Olası Bağlantılar

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın yanı sıra, istihbarat birimlerinin de olaya müdahil olduğu ifade edildi. Patlamaların, bir saldırı ya da uyarı niteliğinde bir sabotaj girişimi olabileceği belirtilirken, Rusya-Ukrayna Savaşı ile olası bir bağlantının üstü çizildi.

Petrol Gemilerine Yönelik Saldırılar

Basında çıkan iddialar doğrultusunda, Rusya'nın koyduğu yaptırımlar ve ambargoları aşmak için Avrupa'ya petrol ulaştırmak amacıyla kullandığı gemilere yönelik daha önce de birkaç saldırı yaşandığı ifade edildi. Ukrayna'da yayın yapan bir gazete, Seajewel'ın şüpheli seyahatlerini aktardığı bildirildi.

Hükümete Çağrılar ve Diğer Olaylar

Milletvekilleri, muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketi (M5S), olayı "terör eylemi" olarak nitelendirerek, hükümetten parlamentoya detaylı bilgi verilmesi için çağrıda bulundu. Ek olarak, Akdeniz ve Baltık denizinde son dönemlerde üç petrol tankerinin daha benzer şekilde patlamalarda hasar gördüğü ve bu olayların nedenlerinin henüz belirlenemediği kaydedildi.