İtalya'da Siber Casusluk Skandalı: Ünlü İsimlerin Bilgileri Ele Geçirildi

İtalya'da Siber Casusluk Olayı

İtalya'da, bir siber casusluk çetesinin devlete ait veritabanından çeşitli alanlardaki ünlü kişilere ait özel bilgileri çaldığı ve buralardan çıkarımda bulunduğu öne sürüldü.

Soruşturma ve Suçlamalar

Milano'daki Mafya ve Terörle Mücadele Savcılığı, yürütülen soruşturma neticesinde oldukça tartışmalı bir siber casusluk şebekesinin varlığını tespit etti. Bu çetenin, önemli iş ve politik alanlardaki isimlere ait bilgileri yasa dışı yollarla elde edip, bu bilgileri dosyalayarak satmak amacıyla organize olduğunun altı çizildi.

Öne Çıkan İsimler

İddialara göre, eski "süper polis" olarak tanınan Carmine Gallo ve Milano Fuar Vakfı Başkanı Enrico Pazzali'nin liderliğindeki bu çete, state ve sivil kişilere ait hassas bilgileri çalmış ve bunları organize suç örgütleri ile başka gizli servislere sızdırmayı planlamış.

Ele geçirilen bilgiler arasında, Senato Başkanı Ignazio La Russa'nın ve AC Milan kulübü başkanı Paolo Scaroni'nin de yer aldığı üst düzey isimlerin bilgileri bulunuyor. Ayrıca, Devlet Yatırım Bankası'nın (CDP) Başkanı Giovanni Gorno Tempini'nin de bilgilerin kötüye kullanılma hedefleri arasında olduğu bildirildi.

Şebekenin Diğer Faaliyetleri

Söz konusu çetenin, İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya ait bir e-posta adresini de kopyalayarak kötü niyetle kullanma girişiminde bulunduğu ifade edildi. Yaklaşık 800 bin veri kapasiteli 15 terabaytlık bilgiye sahip olduğu bildirilen Nunzio Samuele Calamucci'nin de dâhil olduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Yetkililerin Değerlendirmeleri

Soruşturma hakkında konuşan Mafya ile Mücadele Savcısı Giovanni Melillo, bu olayın, gizli verilerin ticareti için "devasa ve endişe verici" bir pazar ortaya çıkardığını vurguladı. Savcı Francesco De Tommasi ise, bu kişilerin ülkenin demokrasisi için ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade etti.