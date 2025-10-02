İtalya'da Sol Partilerden İsrail'in Küresel Sumud Filosu Saldırısına Sert Tepki

İtalya'da muhalefetten İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısına tepki

İsrail'in gece saatlerinde Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik operasyonu, İtalya'daki sol muhalefet partilerinin sert tepkisini çekti. Liderler saldırıyı uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi ve hükümete daha aktif tutum çağrısında bulundu.

Demokratik Parti lideri Elly Schlein: "Tamamen yasa dışı"

Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, saldırının ilk anlarında filodaki 2 parlamenteriyle iletişimi kaybettiklerini belirterek, "Ancak kanallarımız üzerinden dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Önümüzde uzun ve zor saatler var." dedi.

Schlein, filonun insani, barışçıl, silahsız ve şiddet karşıtı bir misyon taşıdığını vurgulayarak, "İsrail'in uluslararası sularda yaptıkları tamamen yasa dışıdır. Avrupa hükümetleri buna göz yummamalı ve gemideki aktivistlerin güvenliğini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır. Özellikle İtalyan hükümetine çağrıda bulunuyorum. Ayrıca kalıcı bir insani koridorun açılması için ısrar etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte: "Yaşananlar çok ciddi"

Giuseppe Conte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Yaşananlar çok ciddi." ifadesini kullandı. Conte, filoda bulunan partisinin senatörü Marco Croatti ile mümkün olduğu sürece irtibat halinde kaldığını, bununla beraber İsrail donanmasının, barışçıl bir şekilde filoda Gazze'ye gitmekte olan vatandaşların gemisine çıkma işlemini tamamlamakta olduğunu haber aldığını bildirdi.

Conte, yapılanı kınayarak şunları kaydetti: "Bu, yasa dışı bir abluka ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bizim hükümetlerimiz ise bu cesur vatandaşların aksine 2 yıldır bir soykırım karşısında başka tarafa bakmayı seçti. Onların saçının teline bile dokunulmasın. Hükümetin başında olan kişi, bu insani girişimin değerini görerek, gece gündüz başını kaldırıp yakın tarihimizin en büyük suçlarından birine karşı çıkanlara hakaret etmek yerine, vatandaşların güvenliğini en üst düzeyde garanti altına almak için çaba göstermelidir."

Yeşil ve Sol İttifak (AVS): Hükümete sert çağrı

Angelo Bonelli ve Nicola Fratoianni ortak açıklamalarında, "Gazze'ye doğru yola çıkan Filotilla'ya yönelik devam eden baskın, deniz hukukunun ihlali anlamına gelen yasa dışı bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

AVS liderleri, Giorgia Meloni'nin aktivistleri "sorumsuz" olarak nitelendirmesine tepki göstererek, "Buna karşın on binlerce sivili öldüren ve Birleşmiş Milletler tarafından kıtlığa sürüklendiği belgelenen Gazze'yi bombalayan (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya asla aynı sertlikle yaklaşmaması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca İtalya'nın baskını kınaması, aktivistlerin güvenliğini savunması ve İsrail uluslararası hukuka saygı gösterene kadar askeri işbirliğini askıya alması gerektiğini belirttiler.

Hükümetten Tajani'nin açıklaması

Hükümetten gelen açıklamalarda, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani filoya yönelik saldırı sırasında yaptığı açıklamada, gözaltına alınan vatandaşların İsrail'in Aşdod limanına götürüleceğini ve birkaç gün içinde bir uçağa bindirilerek Avrupa'ya geri götürüleceğini bildirdi.