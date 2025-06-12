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İtalya'da 'Weimar+' Toplantısı: Ukrayna ve Avrupa-Atlantik Güvenliği Ele Alındı

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen 'Weimar+' toplantısında Ukrayna ve Avrupa-Atlantik güvenliği tartışıldı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 18:26
İtalya'da 'Weimar+' Toplantısı: Ukrayna ve Avrupa-Atlantik Güvenliği Ele Alındı

Ukrayna ve Avrupa-Atlantik Güvenliği Roma'da Görüşüldü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ev sahipliğinde, Ukrayna'nın güvenliği ve Avrupa-Atlantik işbirliği konuları görüşmek üzere Roma'da "Weimar+" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Polonya dışişleri bakanları ile NATO ve Avrupa Birliği temsilcileri de katıldı.

Koşulsuz Destek ve Güvenlik Harcamaları Vurgusu

Bakan Tajani, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya koşulsuz desteklerinin süreceğini belirtti. "Ukrayna'da barış inşa etmek için güçlü bir siyasi mesaj verdik. Birlikte daha güvenli bir Avrupa için çalışmalıyız," dedi.

Toplantıda, NATO'nun belirlediği güvenlik harcamaları ve esneklik taleplerinin de ele alındığını aktaran Tajani, "İtalya güvenlik harcamalarının artırılmasından yana. Daha fazla esneklik için iyimserim ve Lahey Zirvesi'nin başarılı olacağına inanıyorum," şeklinde konuştu.

Polonya'nın Görüşleri ve Ortak Açıklama

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, NATO ile AB işbirliğinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Rus tehdidiyle başa çıkmak için güçlü destek şart," ifadelerini kullandı. Ayrıca, ortak açıklamada Türkiye'nin rolü takdir edildi ve Avrupa'nın güvenliğini sağlamak adına kararlılık vurgulandı.

Gazze'de Ateşkes Çağrısı

Toplantıda, Gazze için de ateşkes talep edildi. Bakan Tajani, bölgedeki insani durumu ele alarak, derhal ateşkes sağlanmasını ve İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını istediklerini belirtti.

Weimar Üçgeni ve Gelecek Adımlar

1991'de oluşturulan Weimar Üçgeni ittifakına İtalya, İspanya, İngiltere ve AB'nin dahil edilmesiyle "Weimar+" toplantıları düzenlenmeye devam ediyor. Katılımcılar, uluslararası barış için alınacak yeni önlemleri hızla benimsemeye hazır olduklarını ifade etti.

Bu toplantı, Avrupa ve NATO ülkelerinin güvenlik tehditlerine karşı işbirliğini güçlendirme çabalarının önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Avrupalı 6 ülkenin dışişleri bakanları ile NATO ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler İtalya'nın...

Avrupalı 6 ülkenin dışişleri bakanları ile NATO ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler İtalya'nın başkenti Roma'da, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin (fotoğrafta) ev sahipliğinde, Ukrayna ve Avrupa-Atlantik güvenliğini ele aldı.

Avrupalı 6 ülkenin dışişleri bakanları ile NATO ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler İtalya'nın...

Avrupalı 6 ülkenin dışişleri bakanları ile NATO ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler İtalya'nın başkenti Roma'da, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin (fotoğrafta) ev sahipliğinde, Ukrayna ve Avrupa-Atlantik güvenliğini ele aldı.

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