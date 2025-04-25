İtalya'da Yolculuk Fotoğraf Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, İtalya Kültür Bakanlığı Yaratıcı Çağdaşlık Genel Müdürlüğü, Çağdaş Fotoğraf Müzesi (MUFOCO) ve Luigi Ghirri Mirası Vakfı işbirliğiyle hazırlanan "İtalya'da Yolculuk" fotoğraf sergisi, sanatseverlerle buluştu. Bu sergi, İtalya Ankara Büyükelçiliği himayesinde 1984 yılında gerçekleştirilen ve ünlü fotoğrafçı Luigi Ghirri’nin aynı isimli projesinin 40. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenleniyor.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde Sergilenen Eserler

Sergi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde izleyicilere sunulmakta ve Küratör Matteo Balduzzi tarafından düzenlenen 300 eserden 86 orijinal fotoğraf baskısını içeriyor. Bu sergi, İtalyan manzaralarına farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor.

Sanat ve Felsefe Üzerine Düşünceler

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, serginin önemine dikkat çekerek, "Luigi ve 19 arkadaşının, İtalya'da, sadece tüketim kültürünün hakim olduğu bir çağda, geleneği araştırarak bir yolculuğa çıktıklarını ve bu projenin 300 eserle temsil edildiğini" belirtti. Keskin ayrıca, serginin yönlendirdiği düşüncelerin büyük bir felsefi derinlik taşıdığını vurguladı.

40. Yıldönümü ve Yeniden Basılan Kitap

Küratör Matteo Balduzzi, serginin görkemli mekanı ile kaynaşmasının yanı sıra, sergiye eşlik eden "Viaggio in Italia" kitabının yeniden basıldığını açıkladı. Bu eser, koleksiyoncular ve sanatseverler için büyük bir öneme sahip.

Katılımcılar ve Ziyaret Bilgisi

Serginin açılışına İtalya Kültür Bakanlığı Yaratıcı Çağdaşlık Genel Müdürü Angelo Piero Cappello, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo, MUFOCO Vakfı Başkanı Davide Rondoni ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü Ekrem Aytar katıldı. Sergi 28 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, İtalya Kültür Bakanlığı Yaratıcı Çağdaşlık Genel Müdürlüğü, Çağdaş Fotoğraf Müzesi (MUFOCO) ve Luigi Ghirri Mirası Vakfı işbirliğiyle hazırlanan "İtalya'da Yolculuk" fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, İtalya Kültür Bakanlığı Yaratıcı Çağdaşlık Genel Müdürlüğü, Çağdaş Fotoğraf Müzesi (MUFOCO) ve Luigi Ghirri Mirası Vakfı işbirliğiyle hazırlanan "İtalya'da Yolculuk" fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.