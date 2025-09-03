İtalya'dan 4 Parlamenter Küresel Sumud Filosu'na Katılıyor

İtalyan parlamenterlerin katılımı

Gazze'ye yönelik küresel hareketin İtalya'daki sözcüsü Maria Elena Delia, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak amacıyla kurulan Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla)'na İtalya'dan 4 parlamenterin katılacağını duyurdu.

Delia, Senato'da düzenlediği basın toplantısında: "4 İtalyan parlamenter (2’si Avrupa Parlamenteri, 1 senatör ve 1 milletvekili) Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na katılmaya hazırlanıyor." dedi.

Delia, filoya katılacak isimlerin Arturo Scotto (PD, Temsilciler Meclisi), Annalisa Corrado (PD, Avrupa Parl.), Marco Croatti (M5S, Senatör) ve Benedetta Scuderi (Yeşil-Sol İttifak, Avrupa Parl.) olduğunu açıkladı ve "Bedenlerini ortaya koymaya karar verdiler. Bunun ne kadar önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz." diye konuştu.

Tarih ve sefer bilgisi

Delia, İtalya'dan katılacak teknelerin hareket zamanına ilişkin başlangıçta bunun yarın için planlandığını, ancak İspanya'dan gelen gemilerin Akdeniz'deki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle gecikme yaşandığını ve seferin 7 Eylül Pazar gününe alındığını bildirdi.

Siyasi tepkiler ve çağrılar

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere el konulacağını, gemideki insanların gözaltına alınacağını ve terör şüphelileri gibi muamele göreceğini" söylemesine karşı İtalya'dan tepkiler yükseldi.

Ana muhalefet lideri Elly Schlein, Livorno'daki etkinlikte Ben-Gvir'in açıklamalarına atıfta bulunarak Avrupa Birliği ve İtalyan hükümetinin filoya sahip çıkması gerektiğini vurguladı: "Bu meseledeki tek yasa dışı olan şey Netanyahu hükümetinin işlediği suçlardır. Küresel Sumud Filosu'nun aktivistlerinin yanında olacağız ve İtalyan hükümetinin de filoda yer alan İtalyan aktivistleri savunmak için tavır alması gerektiğine inanıyoruz."

5 Yıldız Hareketi (M5S) ise yazılı açıklamayla hükümete, İsrail'in filoya yönelik "terörist muamele" iddiasının ardından bu insani yardım filosunu korumak için hangi girişimlerin yapıldığını sorduğunu bildirdi.

Filonun amacı ve tarihçesi

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 44'ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosudur. Filoya bağlı tekneler 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı; aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplam 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne Akdeniz'e açıldı.

Arapça "Sumud" kelimesi "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelir. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşen Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün korunması ile şiddet içermeyen direnme yollarını ifade eder.