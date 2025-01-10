İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Suriye'de Barış İçin Stratejik İşbirliği Gerekiyor

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması için işbirliğinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:10
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Suriye'de Barış İçin Stratejik İşbirliği Gerekiyor

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den Suriye'ye Önemli Mesaj

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'de barış ve istikrarın inşa edilmesinde partnerler arası işbirliğinin "stratejik" bir etken olduğunu ifade etti.

Tajani, İtalya'nın başkenti Roma'da Quint ülkeleri (ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere) arasında yapılan toplantının ardından, Suriye'nin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Barış ve Refah İçin Umut Mesajı

Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasının, o bölgedeki halkın barış dolu bir gelecek hayalini gerçekleştirebilmesi için kritik olduğuna dikkat çeken Tajani, "Bu ortak bir hedefdir," dedi.

Diplomatik ilişkilerdeki koordinasyonun ve uyumun, bu hedefe ulaşmada kullanılan stratejik unsurlar olarak değerlendirildiğini belirtti.

Toplantıya Yıldız İsimler Katıldı

Tajani'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas gibi önemli isimler katıldı.

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