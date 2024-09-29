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İtalya, Filistin Devleti İçin BM ile Asker Göndermeye Hazır

İtalya, BM ile birlikte Filistin devletinin inşasına destek vermek üzere asker göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 11:35
İtalya, Filistin Devleti İçin BM ile Asker Göndermeye Hazır

İtalya'dan Filistin İçin Önemli Açıklama

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği yaparak "İsrail'in tanıdığı ve İsrail tarafından tanınan bir Filistin devletinin inşası için" asker göndermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Uluslararası Gündem ve Gerginlik

Tajani, Avvenire gazetesine verdiği röportajda, Lübnan'daki gerginliklere dikkat çekerek, "Bugün hem Lübnan'da hem de Gazze'de ateşkes için her zamankinden daha fazla çalışmaya devam ediyoruz," diye belirtti.

İsrail ile İletişim ve Güvenlik

Tajani, Tel Aviv, Beyrut ve Tahran'daki büyükelçiliklerle sürekli iletişim halinde olduklarını kaydederek, "Sivil yurtdaşlarımızı tahliye etmeye hazırız. Gerginliği azaltmak için diplomatik çalışmalarımızı sürdürsek de durum hala hassas," ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun Yorumlarına Tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM'deki konuşmasına değinen Tajani, Netanyahu'nun görüşlerine katılmadığını ifade etti. "İsrail’in kendini savunma hakkı var; ancak on binlerce Filistinlinin kaybı endişe verici bir durum, " dedi.

Filistin Yönetimi ve İşbirliği

Tajani, Filistin'de tek bir yönetim olmadığını belirterek, "Amacımız, Filistin yönetiminin rehberliğinde Arap liderliğindeki bir BM misyonunun varlığıyla bu birleşimi kolaylaştırmaktır," dedi. Ayrıca, "Filistin'i tanımanın, İsrail için barışı inşa etmek adına ciddi bir tercih olması gerektiğine inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

İtalya’nın Güvenlik Endişeleri

Dün akşam X platformunda yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile yaptığı önemli bir telefon görüşmesini aktaran Tajani, "Lübnan'daki İtalyan askerlerinin güvenliği konusunu vurguladım ve bunu olumlu karşıladı," dedi. Ayrıca, Lübnan'daki sivillere ilişkin endişelerini de dile getirerek, "Çok fazla masum kayıp var," şeklinde konuştu.

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