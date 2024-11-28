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İtalya, Gazze'ye 40 Ton İnsani Yardım Gönderdi

İtalya, Gazze'deki Filistinlilere ulaştırılmak üzere toplamda 40 ton insani yardım gönderdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 01:00
İtalya, Gazze'ye 40 Ton İnsani Yardım Gönderdi

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ulaştırılmak üzere toplamda 40 ton insani yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Mart ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kuruluşlarıyla başlattığı "Gazze için Gıda" kampanyası çerçevesindeki ikinci yardım uçuşunun bugün gerçekleştirildiği bildirildi.

Brindisi kentindeki BM Dünya Gıda Programı (WFP) üssünden kalkan bir uçak, 20 ton gıda ve 20 ton sağlık malzemesi ile Ürdün'ün başkenti Amman'a yöneldi. Açıklamada, söz konusu yardım malzemelerinin Amman'dan Gazze'ye ulaştırılacağının, Ürdünlü yetkililer tarafından sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Hükümet, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma yönelik somut kararlılığını göstermeye devam ediyor. 'Gazze için Gıda' girişimi, hem İsrail hem de Filistin yetkililerin rızasını taşıyor" şeklinde konuştu.

İtalya, daha önce "Gazze için Gıda" girişimi kapsamında 17 Temmuz'da ilk yardım seferini gerçekleştirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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