İtalya genelinde Gazze için genel grev: Onbinler sokakta, bazı kentlerde çatışma

İtalya genelinde Gazze için geniş kapsamlı genel grev ve sokak eylemleri

İtalya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Ekim 2023'ten bu yana süren operasyonları protesto etmek amacıyla sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci topluluklarının çağrısıyla ülke genelinde genel greve gidildi.

Eylemin kapsamı ve katılım

Ulaşım ve eğitim başta olmak üzere birçok sektörde çalışanlar 24 saatliğine iş bıraktı, öğrenciler ise meydanlara çıkarak gösterilere katıldı. Başkent Roma başta olmak üzere Milano, Napoli, Torino, Bologna, Cenova ve Palermo dahil çok sayıda kentte protestolar düzenlendi. Roma'da on binler, kentin merkez garı Termini önünde toplandı.

Sloganlar, talepler ve görüntüler

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler sık sık "Filistin'e özgürlük", "Hepimiz antisiyonistiz", "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil Netanyahu", "İntifada", "Özgür Gazze" ve "Siyonist terörist devlet İsrail" sloganlarını attı. Protestocular, "Gazze'de soykırımı durdurun", "İsrail'e silah göndermeyi durdurun", "Gazze'nin bombalanmasını durdurun" ve "İsrail'le anlaşmaları durdurun" yazılı dövizler açtı; bazı gruplar Filistin renklerinde meşaleler yaktı. Roma'daki göstericiler yürüyüşü Porta Maggiore'ye doğru sürdürdü.

Katılımcıların talepleri

Gösteriye katılanlar hükümetten daha kararlı adımlar atmasını, Filistin'in tanınmasını ve Gazze'ye insani yardım sağlanmasını talep etti. Annick, AA muhabirine, hükümetin yeterince çaba göstermediğini belirterek "Bugün buraya protesto etmek için geldim çünkü hükümetimin derhal harekete geçmesini, Filistin'i tanımasını ve Filistin'deki soykırımı durdurmak için kararlı bir eyleme girişmesini istiyorum" dedi. Öğrenci Davide, Filistin'in tanınmasının önemine vurgu yaparken Küresel Sumud Filosu'nu "kahramanlar" olarak niteledi.

Milano, Bologna ve diğer kentlerde olaylar

Ulusal basına göre Milano ve Bologna'daki gösterilerde güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşandı. Milano'da yağışa rağmen binler katıldı; bir grup protestocunun Milano Merkez Garı'na girme girişimi güvenlik tarafından engellendi. Polis müdahalesiyle gar çevresinde çıkan arbedede bazı dükkan vitrinleri zarar gördü ve alan "savaş alanına" döndü. Göstericiler polis müdahalesine taş, şişe, meşale ve yangın hortumundan sıktıkları suyla karşılık verdi.

ANSA'nın aktardığına göre Milano'daki olaylarda 60 güvenlik görevlisi yaralandı, 10 gösterici gözaltına alındı. Bologna'da ise A14 otoyolunu trafiğe kapatmak isteyen gruba polis biber gazı sıktı; taş atan bazı göstericiler güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı ve burada aralarında reşit olmayan bir göstericinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Napoli'de Başbakan Giorgia Meloni ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafları ateşe verildi; bazı protestocular Napoli Merkez Garı içinde eylem yaptı. Venedik'te Marghera Limanı'na girişleri kapatmak isteyen göstericilere, Cenova'da liman giriş noktalarını kapatan gruplara polis müdahale etti. Pisa'da ise göstericiler Pisa-Livorno-Floransa otoyolunu trafiğe kapattı.

Grevin etkisi ve siyasi tepkiler

Grevin yoğun katılımıyla demir yolu ve kent içi toplu taşıma hizmetleri büyük ölçüde aksadı. Başbakan Giorgia Meloni, sosyal medyadan paylaştığı mesajında Milano'daki görüntüleri "şok edici" bulduğunu, güvenlik güçlerinin yaşadığı zorluğa dikkati çekerek herkesten şiddeti kınamasını beklediğini söyledi. Muhalefet lideri Giuseppe Conte ise gösterilerdeki şiddeti kınarken, hükümete İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı yükselen sese kulak vermesi çağrısı yaptı.

Olaylar ve eylemler, ülkede Gazze'ye yönelik tepkilerin en geniş biçimde ortaya çıktığı gösteriler olarak kayda geçti.

