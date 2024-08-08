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İtalya, İsrail Saldırılarında Yaralanan Filistinli Çocukları Tedavi Edecek

İtalya, Gazze'de yaralanan 16 Filistinli çocuğu tedavi için Mısır üzerinden kabul ediyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 20:34
İtalya, İsrail Saldırılarında Yaralanan Filistinli Çocukları Tedavi Edecek

İtalya, Filistinli Çocuklara El Uzatıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda yaralanan 16 Filistinli çocuk, bugün Mısır üzerinden İtalya'ya hareket etti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Gazze'de süregelen insani krizin ardından acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 16 Filistinli çocuk, Mısır'dan İtalya'ya doğru yola çıktı." ifadeleri yer aldı.

Hastanelerde Tedavi Süreci

Yaralı çocukların İtalya'daki hastanelerde tedavi edileceği belirtildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati’ye işbirliği için teşekkür ederek, bu yardımın İtalya için "öncelikli" olduğunu vurguladı. Tajani, "İtalya hükümetinin Gazze'de yaşayan sivillerin acılarını hafifletmeye yönelik kararlılığını sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Ayrıca, İtalya'nın geçen sonbahardan itibaren, İtalyan vatandaşlarının akrabaları ve tıbbi yardıma muhtaç çocuklar dahil olmak üzere, 300'den fazla Filistinliyi Gazze'den tahliye ederek tedavi ettiğini açıkladı.

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