İtalya Ligurya İhtilalinde Sağ İttifakın Kazanımı

İtalya'da Ligurya Bölgesel Seçimi Resultası

İtalya'nın kuzeybatısındaki Ligurya bölgesinde, Giorgia Meloni önderliğindeki sağ koalisyonun adayı Marco Bucci, gerçekleştirilen bölgesel seçimde galip geldi. Bu-ci, seçimin ardından %48,7 oranında oy alarak muhalefet lideri Andrea Orlando’yu geride bıraktı.

Seçim Sürecinin Arka Planı

Seçim, Ligurya'nın eski bölgesel yönetim başkanı Giovanni Toti’nin Mayıs ayındaki yolsuzluk skandalı sonrası Temmuz’da istifa etmesiyle gerçekleşti. Pazar ve Pazartesi günlerini kapsayan seçimlerde sağ koalisyon tarafında Bucci’nin kazanması, hükümetteki güç dengesini koruyan Meloni için önemli bir onay niteliği taşıdı.

Başbakan Meloni'nin Değerlendirmesi

Başbakan Meloni,X platformundayangın zaferini kutlarken, "Birleşik merkez sağ, projelerimizin somutluğuna güvenen vatandaşların beklentilerine bir kez daha cevap verebildi." dedi.

Uzun Süreli Etkiler ve Katılım Oranı

Bu seçim zaferi ile birlikte, sağ ittifak toplamda İtalya’nın 20 bölgesinden 14’üne hakim konuma geldi. Ancak Ligurya’daki katılım oranının %46 gibi düşük bir seviyede kalması, muhalefetin kıl payı kaybetmesinde etken oldu.

Gelecek Seçimler

İtalya’da ilerleyen dönemlerde 17-18 Kasım tarihlerinde Emilia-Romagna ve Umbria bölgelerinde yeni bölgesel seçimler yapılacak. Emilia-Romagna, son dönemde artan sel felaketleri ile gündemdeyken, muhalefet bu seçimlerden bir başarı elde etmek istiyor.