DOLAR
34,26 0,13%
EURO
37,11 -0,08%
ALTIN
3.034,86 -0,4%
BITCOIN
2.443.670,02 -2,51%

İtalya Ligurya İhtilalinde Sağ İttifakın Kazanımı

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon, Ligurya'daki bölgesel seçimde önemli bir zafer elde etti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:31
İtalya Ligurya İhtilalinde Sağ İttifakın Kazanımı

İtalya'da Ligurya Bölgesel Seçimi Resultası

İtalya'nın kuzeybatısındaki Ligurya bölgesinde, Giorgia Meloni önderliğindeki sağ koalisyonun adayı Marco Bucci, gerçekleştirilen bölgesel seçimde galip geldi. Bu-ci, seçimin ardından %48,7 oranında oy alarak muhalefet lideri Andrea Orlando’yu geride bıraktı.

Seçim Sürecinin Arka Planı

Seçim, Ligurya'nın eski bölgesel yönetim başkanı Giovanni Toti’nin Mayıs ayındaki yolsuzluk skandalı sonrası Temmuz’da istifa etmesiyle gerçekleşti. Pazar ve Pazartesi günlerini kapsayan seçimlerde sağ koalisyon tarafında Bucci’nin kazanması, hükümetteki güç dengesini koruyan Meloni için önemli bir onay niteliği taşıdı.

Başbakan Meloni'nin Değerlendirmesi

Başbakan Meloni,X platformundayangın zaferini kutlarken, "Birleşik merkez sağ, projelerimizin somutluğuna güvenen vatandaşların beklentilerine bir kez daha cevap verebildi." dedi.

Uzun Süreli Etkiler ve Katılım Oranı

Bu seçim zaferi ile birlikte, sağ ittifak toplamda İtalya’nın 20 bölgesinden 14’üne hakim konuma geldi. Ancak Ligurya’daki katılım oranının %46 gibi düşük bir seviyede kalması, muhalefetin kıl payı kaybetmesinde etken oldu.

Gelecek Seçimler

İtalya’da ilerleyen dönemlerde 17-18 Kasım tarihlerinde Emilia-Romagna ve Umbria bölgelerinde yeni bölgesel seçimler yapılacak. Emilia-Romagna, son dönemde artan sel felaketleri ile gündemdeyken, muhalefet bu seçimlerden bir başarı elde etmek istiyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Geçici Olarak Askıya Alındı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i Ziyaret Etti
3
Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
4
İzmir'de Silahlı Kavga: Polis Memuru Hayatını Kaybetti
5
Gürz-24 Operasyonu'nda İki Terörist Etkisiz Hale Getirildi
6
Erzurum'da Babasını Öldüren Sanığa 24 Yıla Kadar Hapis İstemi
7
Almanya'dan İran'a Sert Tepki: Cemşid Şarmehd İdam Edildi

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek