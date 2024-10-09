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İtalya, Lübnan'dan Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

İtalya, Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye etmek üzere ikinci özel seferi düzenledi ve 150 kişiyi kurtardı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:18
İtalya, Lübnan'dan Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

İtalya'nın Lübnan'daki İkinci Tahliye Seferi

İtalya hükümeti, Lübnan'a düzenlediği ikinci özel seferle büyük çoğunluğu İtalyan vatandaşları ve onların yakınları olmak üzere yaklaşık 150 kişiyi tahliye etti.

İlk Seferden Sonra Gerçekleştirilen Uçuş

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar nedeniyle İtalya Dışişleri Bakanlığı, ekim ayının başında yaptığı ilk tahliye seferinin ardından bugün ikinci uçuşu gerçekleştirdi. Bakanlığın açıklamasına göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin tavsiyesi ile Roma Fiumicino Havalimanı'ndan kalkan uçakta, 100 İtalyan vatandaşının yanı sıra, bazı Avrupa ülkelerinden 20 kişi ve 30 kadar Suriyeli mültecinin yer aldığı belirtildi.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

Geçtiğimiz hafta düzenlenen ilk özel tahliye uçuşuyla 178 kişinin Lübnan'dan çıkarıldığı kaydedilirken, İsrail'in Lübnan'da sürdürdüğü saldırılarda 8 Ekim 2023'ten bu yana 2 bin 141 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmekte. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın da bulunuyor.

Hizbullah ile olan çatışmalar sırasında, İsrail ordusu Lübnan'daki birçok bölgeye hava saldırıları düzenledi. Ayrıca, Hizbullah'ın İsrail'e karşı roket ve füze saldırıları gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Yerinden Olma ve Göç Hareketleri

Israil bombardımanları sonucu Lübnan içindeki yerinden edilen kişilerin sayısı yüz binlere ulaşırken, başkent Beyrut'un yanı sıra güney bölgelerinden de göç hareketleri devam ediyor. Suriye'ye de on binlerce kişi göç etmekte.

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