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İtalya Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

İtalya Milli Günü, Ankara'da büyükelçilikte düzenlenen resepsiyonla kutlandı. İki ülke arasındaki ilişkiler vurgulandı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 22:22
İtalya Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi'nin Açıklamaları

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İtalya Milli Günü vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda önemli mesajlar verdi. Resepsiyon, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve diğer çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Dostluk Vurgusu

Büyükelçi Marrapodi, konuşmasına Türkçe başlayarak, Bakan Güler'in etkinliğe katılımının iki ülke arasındaki ''olağanüstü dostluğu'' gözler önüne serdiğini belirtti. İki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostluk ilişkilerine değinen Marrapodi, bu ilişkilerin önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerin tesisinin 170. yılı kutlamalarında taçlanacağını ifade etti.

İlişkilerin Güçlü Temelleri

Marrapodi, İtalya ve Türkiye'nin mükemmel siyasi ilişkiler, rekor düzeydeki ekonomik ortaklık ve köklü kültürel işbirliği ile zorlukların üstesinden geldiğini ve fırsatları değerlendirdiğini belirtti. Türkiye ve İtalya arasındaki bu güçlü bağlar, yüzyıllardır süregelen kültürlerarası etkileşimlere dayanmaktadır.

Yeni Hedefler ve İş Birliği

Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başkanlığında 29 Nisan’da Roma’da düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ni hatırlatarak, bu zirvede yeni hedeflerin belirlendiğini vurguladı. Marrapodi, Türkiye'nin kendisi için her geçen gün daha çok sevdiği bir ülke olduğunu söyledi.

Etkinlik Detayları

Resepsiyon, etkinlik sponsorlarına plaket takdimi ve müzik eşliğinde sunulan ikramlarla sona erdi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, 79. milli günü vesilesiyle İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio...

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, 79. milli günü vesilesiyle İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliğinde, büyükelçilik binasında resepsiyon düzenledi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, resepsiyonda konuşma yaptı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, 79. milli günü vesilesiyle İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio...

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, 79. milli günü vesilesiyle İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliğinde, büyükelçilik binasında resepsiyon düzenledi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, resepsiyonda konuşma yaptı.

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