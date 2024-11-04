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İtalya'nın Arnavutluk'a Göçmen Taşımacılığı Başladı

İtalya, Arnavutluk'taki göçmen merkezlerine yeni mülteci grupları taşımaya başladı. Libra gemisi, düzensiz göçmenleri mukaveleye göre naklediyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 23:47
İtalya'nın Arnavutluk'a Göçmen Taşımacılığı Başladı

Libra Gemi Görevde

İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin nakliyesi görevini üstlenen İtalyan donanmasına ait Libra devriye gemisi, yeni bir göçmen grubunu toplamaya başladı.

Libra'nın Faaliyetleri

İtalyan ANSA ajansının güvenilir kaynaklarına göre, şu anda Lampedusa Adası'nın güneyinde faaliyet gösteren Libra, bazı göçmenleri güverteye alarak gerekli incelemeleri gerçekleştirecek. Uygun kriterleri karşılayan bu göçmenler, Arnavutluk'taki merkezlere nakledilecek.

Mahkeme Kararları ve Siyasi Tepkiler

Bu süreçte, Katanya kentindeki mahkeme, bir Mısırlı göçmenin iade edilmesinin mümkün olmayacağına karar vererek bu konuda tartışmaları alevlendirdi. İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, bu kararı eleştirerek "Yasaları uygulamayan bazı delegelere bağlı olarak, İtalya artık güvenli bir ülke değil" dedi.

İlk Nakil Süreci

Arnavutluk'la yapılan anlaşma doğrultusunda, 16 Ekim'de ilk göçmen grubu Libra gemisi tarafından Arnavutluk'a gönderildi. Ancak 16 düzensiz göçmenden 4'ü İtalya'ya geri gönderildi. Mahkeme, 18 Ekim'de geri gönderilmesi gereken Mısır ve Bangladeşli göçmenlerin güvenli ülkeler arasında sayılmadığını belirtti.

Tartışmalı Merkezler

İtalya ile Arnavutluk arasındaki 6 Kasım 2023 tarihinde imzalanan anlaşma, Akdeniz'den kurtarılan reşit ve sağlıklı erkek göçmenlerin Arnavutluk'a naklini öngörüyor. Her yıl 36 bin düzensiz göçmenin Arnavutluk'taki bu merkezlere gönderilmesi planlanıyor.

Anlaşma, İtalyan ve yabancı basında "yeni Guantanamo" eleştirilerine yol açarken, muhalefet partileri de hükümetin bu projeye 800 milyon avro harcadığını belirtmekte. Başbakan Giorgia Meloni, bu protokolün düzensiz göç akışını durduracağını vurguladı.

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