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İtalya, Piaggio Aerospace'in Baykar'a Satışını Onayladı

İtalya, Piaggio Aerospace'i Baykar'a satma kararını onayladı. Bu önemli gelişme, havacılık sektöründe dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 13:59
İtalya, Piaggio Aerospace'in Baykar'a Satışını Onayladı

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, havacılık sektöründe önemli bir gelişmeye imza attı. Bakanlık, İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'in, Türk şirketi Baykar tarafından satın alınmasına onay verdi.

Bu satış, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda havacılık alanında yeni fırsatlar sunacak. Piaggio Aerospace, uzun yıllardır uçak ve dron tasarımı ile üretiminde kendini kanıtlamış bir firma olarak biliniyor.

Baykar ise, son yıllarda özellikle İHA teknolojileri ile adından söz ettiriyor. Bu birleşimin, her iki şirketin de rekabet gücünü artıracağı öngörülüyor.

Uzmanlar, bu satışın hem İtalya hem de Türkiye için stratejik anlamda oldukça faydalı olacağını belirtiyor. İki ülkenin savunma ve havacılık alanındaki potansiyel işbirlikleri, küresel pazarda daha da güçlenmelerini sağlayabilir.

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