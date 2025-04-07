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İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Türkiye ile NATO ve Orta Doğu Güvenliği Üzerine Görüşmeler Yaptık

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Türkiye'de Erdoğan ile NATO ve Orta Doğu güvenliği konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 21:52
İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Türkiye ile NATO ve Orta Doğu Güvenliği Üzerine Görüşmeler Yaptık

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türkiye ziyaretini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştı. Crosetto, NATO ve Avrupa'nın caydırıcılığı ile iki ülke orduları arasındaki potansiyel işbirlikleri üzerinde durduklarını belirtti.

Bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in davetlisi olarak Ankara’ya gelen Crosetto, temaslarının ardından İtalya Savunma Bakanlığı’nın X platformu üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi, uluslararası güvenlik senaryoları hakkında fikir alışverişinde bulunma fırsatı olarak nitelendirdi.

Crosetto, görüşmesiyle ilgili olarak, "Türk mevkidaşım Yaşar Güler ile ortak ilgi alanları üzerine konuşmak büyük bir fırsattı. Özellikle Orta Doğu'daki krizler hakkında ortak kaygılarımız olduğu aşikar. Ayrıca Suriye ve Afrika üzerindeki duruma da odaklandık. Balkanlardan Orta Doğu'ya diyalog ve istikrarı teşvik etme konusundaki ortak irademiz önem taşıyor," ifadelerini kullandı.

İtalyan Bakan, Ankara'daki programında önce Bakan Güler ile bir araya gelmiş, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmiştir.

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