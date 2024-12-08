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İtalya, Suriye’deki Krizle İlgili Acil Önlemler Alıyor

İtalya, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ederek vatandaşlarını korumaya yönelik acil toplantılar düzenliyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 12:20
İtalya, Suriye’deki Krizle İlgili Acil Önlemler Alıyor

İtalya, Suriye'deki Gelişmelere Dikkatle Yaklaşıyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'deki son gelişmeleri kaygılı bir şekilde takip ettiğini duyurdu.

Tajani, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye’deki durumu dikkatle izlediğini belirtti. İfadesinde, "Suriye'deki durumu, kaygılı bir şekilde dikkatle takip ediyorum. Şam'daki büyükelçiliğimiz ve Chigi Sarayı (Başbakanlık) ile sürekli temas halindeyim. Yerel saatle 10.30'da Dışişleri Bakanlığında kriz masasının toplanması için çağrıda bulundum," şeklinde açıkladı.

Toplantı Çağrısı ve Aldığı Önlemler

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Tajani'nin bu sabah Suriye'deki durumla ilgili bir toplantı çağrısında bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, "Milislerin Şam'a girişi ve Beşşar Esed rejiminin dağılması, öncelikle halen bu ülkede bulunan İtalyanların korunması için acil bir yanıt verilmesi ihtiyacını doğuruyor," denildi.

Bakan Tajani, ayrıca İtalya’ya dost hükümetlerin siyasi liderleriyle de temaslarda bulunacağını ve İtalyan devletinin diğer yönetimleriyle önceden planlanmış olan eylem planlarını teyit edeceğini belirtti.

İtalya'nın Tahliye Çabaları

İtalya, Suriye’deki gelişmeler nedeniyle bir süredir bu ülkedeki 300 kadar vatandaşı için tahliye çalışmaları yürütmektedir.

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