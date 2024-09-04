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İtalya ve ABD İlişkileri: Meloni ve Johnson Görüştü

Giorgia Meloni, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile uluslararası meseleleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 20:41
İtalya ve ABD İlişkileri: Meloni ve Johnson Görüştü

İtalya Başbakanı Meloni ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'ın Görüşmesi

İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile önemli uluslararası meseleleri ele almak üzere bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemini vurguladı ve Ukrayna ile Orta Doğu'daki çatışmalara odaklandı.

G7 Dönem Başkanlığı ve Uluslararası Gündem

İtalya'nın G7 Dönem Başkanı olarak, Verona kentinde 5-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan G7 ülkeleri parlamento başkanları toplantısı öncesinde Johnson, başkent Roma'da temaslarda bulundu. Meloni, görüşmelerde her iki ülkenin demokrasi ve özgürlük ilkelerini savunma konusundaki ortak taahhütlerine dikkat çekti.

Tajani ile İkili Görüşmeler

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, aynı gün İtalya'nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile de bir araya geldi. Bakan Tajani, yaptığı açıklamada, ABD ile ilişkilerin kendi hükümetinin dış politikasındaki temel yaklaşım olduğunu vurguladı. "Kiev'i çok boyutlu destekleme ve uluslararası hukuka dayalı adil bir barış için Moskova'ya baskı yapma gerekliliğini yineledik," dedi.

Stratejik Konular Üzerine Tartışmalar

Tajani ve Johnson, görüşmelerinde Kızıldeniz, göç, Hint-Pasifik'in istikrarı, Çin ile diyalog, Afrika ülkelerinin büyümesi ve barışın sağlamlaştırılması gibi önemli konuları da değerlendirdiler.

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