İtalya ve Almanya Diplomatik Görüşmeleri: Ortak Hedefler ve Güvenlik Sorunları

İtalya ve Almanya Dışişleri Bakanları Görüşmelerde Bulundu

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri masaya yatırdı. Roma'da düzenlenen "Weimar+" toplantısının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, her iki bakan da güvenlik, savunma ve işbirliği konularında önemli mesajlar verdi.

İran ile İlgili Endişeler

Bakan Tajani, İsrail'in İran'a saldırma ihtimaline dair ellerinde herhangi bir sinyal olmadığını ifade ederek, böyle bir gelişmenin olmamasını umduğunu belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ise meselenin seyri açısından İran'ın rolünün belirleyici olduğuna dikkat çekti.

İşte Ortak Vizyon

Tajani, "Almanya ve İtalya'nın işbirliği ve ortak vizyonunu vurgulamak son derece önemlidir," dedi. Özellikle güvenlik ve savunma alanında Avrupa'nın güçlendirilmesi için birlikte çalışma kararlılığını dile getirdi.

Ayrıca, iki ülkenin yasa dışı göçle mücadele konusunda ortak bir yaklaşımı benimsediğini belirten Tajani, Batı Balkanlar'ın AB'ye katılımı için de birliktelik sağlanması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin bağımsızlığının korunması noktasında da bir arada olduklarını ifade etti.

İran-ABD Nükleer Görüşmeleri

Tajani, Umman aracılığıyla yürütülen ABD-İran diyaloğuna destek verdiklerini kaydederek, "İran, ABD ve Umman'ın İtalya'nın arabuluculuğunu yüksek değer yüklediğini düşünüyoruz," dedi. Ayrıca, İran'ın nükleer bomba projesinin gerçek dışı olduğunu ve anlaşma yolunda daha esnek olunması gerektiğini ifade etti.

Almanya'nın Bakış Açısı

Bakan Wadephul, iki ülkenin sadece dost değil, Avrupa'nın geleceğini de birlikte şekillendiren ortaklar olduğunu belirtti. "Güçlü sanayi ülkeleri olarak inovasyon ve rekabet gücünü korumak istiyoruz," diye ekledi.

Avrupa’nın güvenliği konusunda da sorumluluk taşıdıklarının altını çizen Wadephul, "Dünya daha tehlikeli bir yer haline geliyor; daha fazla sorumluluk üstlenmemiz gerekiyor," dedi. Avrupa'nın güvenliği için NATO içinde güçlü bir yapı oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Ayrıca, Gazze'deki insani durumun felaket bir hal aldığını dile getirdi. Böylece, her iki bakan da ortak hedeflere ulaşmada işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani (sağda) ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul (solda), Roma'daki Villa Madama konukevinde görüştü. İki bakan görüşmelerinin ardından konukevinin bahçesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani (sağda) ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul (solda), Roma'daki Villa Madama konukevinde görüştü. İki bakan görüşmelerinin ardından konukevinin bahçesinde ortak basın toplantısı düzenledi.