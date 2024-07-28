İtalya ve Çin Arasında Yeni İşbirliği Anlaşması

İtalya ve Çin, Yeni Bir Döneme Giriş Yapıyor

İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni, Çin ile işbirliğini pekiştirmek ve ilerletmek amacıyla 3 yıllık eylem planı imzaladı. Bu önemli gelişme, 2022’den bu yana Meloni'nin Çin’e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret sırasında gündeme geldi.

Pekin Ziyareti ve İşbirliği Vurgusu

Meloni, Çin Başbakanı Li Çiang ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki küresel stratejik ortaklığın 20’nci yıl dönümünü kutladı. Başbakan, Pekin'de bulunmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

İkili İlişkilerin Canlandırılması

5 gün sürecek ziyareti ile ilgili açıklamadı bulunan Meloni, bu adımın ikili işbirliğini canlandırma konusundaki kararlılıklarını gösterdiğini dile getirdi. Yarın ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kuşak ve Yol Girişimi'nde İtalya'nın Rolü

İtalya, Mart 2019'da imzalanan bir anlaşma ile Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılan ilk ve tek G7 ülkesi haline gelmişti. Ancak, geçtiğimiz Aralık ayı itibarıyla, Meloni hükümeti, "beklentilerini karşılayamadığı" gerekçesiyle bu girişimden çekilme kararı aldı. Meloni, kampanya döneminde girişimin İtalya için bir hata olduğunu savunmuştu.