İtalya ve Malta'da 15 Temmuz Anma Törenleri Düzenlendi

İtalya'da Anma Töreni

İtalya'nın başkenti Roma'da, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ev sahipliğinde anma etkinliği yapıldı. Törene, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram ile diğer diplomatlar katıldı.

Törende, 15 Temmuz Şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Büyükelçi Ülgen konuşmasında, 15 Temmuz'un bir felaket olduğunu vurgulayarak, "Bize bu ülkeyi emanet eden Yüce Atatürk'ün ve tüm şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ülgen, Türkiye'ye yönelik hain girişimlerin yabancı istihbarat servisleri tarafından desteklendiğine dikkat çekerek, "Bu tehdidin azalacağına dair hiçbir işaret yok." dedi. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajı da okudu.

Törenin sonunda, katılımcılara 15 Temmuz Şehitleri anısına helva ikram edildi.

Malta'daki Anma Töreni

Malta'da, tarihi Türk Şehitliği'nde anma etkinliği gerçekleştirildi. Valetta yakınlarındaki Marsa semtindeki törene, Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Fethi Etem ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etem, anıt önünde çelenk bırakmasının ardından şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Etem, 9 yıl önce demokrasiyi müdafaa ederken hayatını kaybeden şehitleri andıklarını ifade etti.

Törende tüm şehitler için dualar edildi ve katılımcılar, şehitlikteki kabirlere kırmızı karanfil bıraktı. Etkinlikte ayrıca, şehitliğin avlusunda "Zaferin Adı Türkiye 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İtalya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi. İtalya'nın başkenti Roma'da Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in (solda) büyükelçilikte ev sahipliği yaptığı anma törenine, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov'un (sol 2) da aralarında olduğu çok sayıda diplomat ve davetli katıldı.

İtalya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi. İtalya'nın başkenti Roma'da Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in (solda) büyükelçilikte ev sahipliği yaptığı anma törenine, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov'un (sol 2) da aralarında olduğu çok sayıda diplomat ve davetli katıldı.