İtalya ve Türkiye Arasındaki Sinerji: Hükümetler Arası Zirveye Doğru Paneli

İtalya-Türkiye İlişkileri İçin Kritik Panel

Ankara'da düzenlenen "Hükümetler Arası Zirveye Doğru, İtalya ve Türkiye Arasında Büyüyen Sinerji" paneline İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi katıldı. Etkinlik, İtalya Dostluk Derneği'nde gerçekleşti ve çeşitli uzmanların katılımıyla iki ülke arasındaki işbirlikleri tartışıldı.

Büyükelçi Marrapodi'den Önemli Vurgular

Marrapodi, panelde yaptığı konuşmasında, Türkiye’de 1500'den fazla İtalyan şirketin faaliyet gösterdiğini belirterek, Türkiye-İtalya ilişkilerinin sürekli olarak geliştiğini ifade etti. 2024 yılında Roma’da düzenlenecek Hükümetler Arası Zirve’nin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Büyükelçi, yeniden güncellenen ticaret hacminin 32 milyar doları aştığını belirtirken, otomotivden yapay zekaya kadar geniş bir işbirliği alanı olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “İstikbal göklerdedir.” sözünü hatırlatan Marrapodi, dostluğun geleceğini gökyüzüne bakarak inşa etme çağrısında bulundu.

Ticari İlişkilerin Geçmişi ve Geleceği

Pietro Alba ise İtalya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin tarihi köklerine değindi. Türkiye'nin küresel ticaret sahnesinde bir oyuncu haline geldiğini belirten Alba, genç nüfus ile nitelikli iş gücünün Türkiye’nin uluslararası önemini artırdığını ifade etti.

Gelecek İçin Umut Verici İfadeler

Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Türkiye-İtalya ilişkilerinin son yıllarda kayda değer bir gelişim gösterdiğini, gelecekte bu ilişkilerin daha verimli hale geleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin bölgesel meselelerde iyi bir ortaklık geliştirdiğini ifade etti.

Tarihi İşbirliği ve Yeni Dönem

Arda Mevlütoğlu, Türkiye ve İtalya arasındaki savunma işbirliğinin uzun bir geçmişi olduğunu belirtti. Baykar'ın uluslararası alandaki başarılarıyla ilgili bilgiler veren Mevlütoğlu, İtalya'nın güvenilir bir ortak olarak önemine dikkat çekti.

Eğitimde İşbirliği Fırsatları

İtalya Dostluk Derneği Başkanı Musa Toprak, iki ülke arasındaki eğitim alanındaki işbirliklerinin de güçlendiğini belirterek, İtalya gibi bir ortağa sahip olmanın değerine vurgu yaptı.

Bu panel, Türkiye ve İtalya’nın ilişkilerinin daha da derinleşmesine zemin hazırlarken, Hükümetler Arası Zirve öncesinde iki ülke arasındaki sinerjiyi pekiştirmeyi hedefliyor.

Ankara'da, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin katılımıyla "Hükümetler Arası Zirveye Doğru, İtalya ve Türkiye Arasında Büyüyen Sinerji" başlıklı panel düzenlendi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, panelde konuşma yaptı.

Ankara'da, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin katılımıyla "Hükümetler Arası Zirveye Doğru, İtalya ve Türkiye Arasında Büyüyen Sinerji" başlıklı panel düzenlendi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, panelde konuşma yaptı.