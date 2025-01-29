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İtalyan Kadın Elazığ'da Müslüman Oldu: Martina Tafuro Artık Eda

İtalya uyruklu Martina Tafuro, Elazığ'da Müslüman olarak 'Eda' ismini aldı ve ihtida töreninde duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:26
İtalyan Kadın Elazığ'da Müslüman Oldu: Martina Tafuro Artık Eda

İtalyan Kadın Elazığ'da Müslüman Olmayı Seçti

İtalya uyruklu Martina Tafuro, Elazığ'da gerçekleştirdiği ihtida töreni ile İslam dinini kabul etti. Yeni ismi 'Eda' olarak belirlendi.

İhtida Töreni ve Duygu Dolu Anlar

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen törende, Tafuro'nun Müslüman olma isteği doğrultusunda gerekli işlemler gerçekleştirildi. Törene, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ da katıldı. Üstündağ, Tafuro'ya İslam'ın temel esasları hakkında bilgiler verdi.

Ardından, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslümanlığını kabul eden Tafuro, tüm katılımcılardan büyük destek gördü. Tören, dua edilmesiyle sona erdi.

Hediye Edilen Belgeler

İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Eda olarak yeni hayatına adım atan Tafuro'yu tebrik ederken, ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.

İtalya uyruklu Martina Tafuro, Elazığ'da Müslüman olup "Eda" ismini aldı. İl Müftüsü İrfan...

İtalya uyruklu Martina Tafuro, Elazığ'da Müslüman olup "Eda" ismini aldı. İl Müftüsü İrfan Üstündağ (solda), kadına ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.

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