İthalatta KDV indirimi kaldırıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gümrük beyannamelerinde belirtilen ancak tevsik edilemeyen tutarlar ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi (KDV) matrahına dahil edilen vergi, resim, harç ve diğer ödemeler için ödenen KDV indirim hakkı, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte sonlandırıldı.

Ayrıca, damping karşıtı vergiler, koruma tedbirleri kapsamında uygulanan gümrük vergileri ve ek mali yükümlülükler ile bunlar nedeniyle ödenen ve KDV matrahına dahil edilen vergi, resim, harç ve diğer ödemeler dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkının da kaldırılmasına yönelik kararın alındığı bildirildi.