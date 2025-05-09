İTÜ'de 'Sanayiden Sanata' Sergisi Açıldı

'Sanayiden Sanata' Projesi İTÜ'de Hayata Geçirildi

Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle hazırlanan 'Sanayiden Sanata' projesinin sergisi, İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi'nde görücüye çıktı. Projenin amacı, sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekmek ve yaratıcı sanat eserleri aracılığıyla farkındalık oluşturmaktı.

Estetik ve İşlevsel Sanat Eserleri

İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu yılki projede, aile işletmelerinin atık malzemeleri kullanılarak, sanatı ve çevre bilincini birleştiren eserler yaratıldı. Öğrenciler, atık malzemeleri estetik ve işlevsel hale getirerek izleyicilerin beğenisine sundu.

TAİDER'den Sanatın Gücü Vurgusu

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten, derneğin 'Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik' mottosuyla hareket ettiğini belirterek, sanatın farkındalık yaratmadaki önemine değindi. Olten, "Sanayi atıklarımızdan bir sanat eseri yaratsak ve bunu herkese duyurabilsek" fikrinin bu projeyi doğurduğunu ifade etti.

Sürdürülebilirlik Vurgusu Sürecek

Olten, sanayi atıklarından sanat eseri yaratmanın önemli bir dönüşüm olduğunu vurgulayarak, ilerleyen dönemlerde farklı üniversitelerle yeni projelere imza atacaklarını duyurdu.

İTÜ Öğrencileri Farklı Sektörlerle Bir Araya Geldi

İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde görevli Dr. Layıka Ney Ece Arıburun Kırca, projenin seçmeli ders kapsamında gerçekleştirildiğini ve TAİDER ile işbirliği yaparak ortaya koydukları eserlerin sürdürülebilirlik ekseninde olduğunu ifade etti. Kırca, çeşitli sektörlerden gelen firmalarla çalışarak farklı malzemelerin nasıl mobilyaya dönüştüğünü sergi aracılığıyla gösterdiklerini belirtti.

Toplumda Farkındalık Yaratma Hedefi

Kırca, projede kullanılan malzemelerin sürdürülebilirliği, geri dönüşümü ve toplumda farkındalık yaratma gibi önemli hedefler benimsendiğini belirterek, "Ürünlerin yaşam döngüsünü en uygun şekilde tamamlamasını sağlamak amaçlarımız arasında," dedi.

Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapmak amacıyla hazırlanan "Sanayiden Sanata" projesinin sergisi İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi'nde açıldı. TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapmak amacıyla hazırlanan "Sanayiden Sanata" projesinin sergisi İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi'nde açıldı. TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.