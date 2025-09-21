İTÜ, En Etkili Bilim İnsanları 2024 Listesinde Türkiye Birincisi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier işbirliğiyle hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları 2024 listesinde, bünyesindeki bilim insanı sayısıyla hem "Kariyer Boyu Etki" hem de "Yıllık Etki" kategorilerinde Türkiye'de birinci sırada yer aldı.

Yıllık Etki Kategorisinde Öne Çıkanlar

Listede Yıllık Etki kategorisinde İTÜ'den toplam 64 akademisyen yer aldı. Alanlarına göre dünya sıralamasında İTÜ akademisyenlerinden ilk 100'de 2, ilk 500'de 19 ve ilk 1000'de 33 isim bu kategoride listelendi.

Kariyer Boyu Etki Başarısı

Kariyer Boyu Etki kategorisinde İTÜ'den yer alan bilim insanı sayısı geçen yıla göre artış gösterdi. Toplam 80 İTÜ akademisyeni bu kategoride listelendi; alanlarına göre dünyada ilk 100'de 4, ilk 500'de 20 ve ilk 1000'de 38 İTÜ akademisyeni yer aldı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal de Kariyer Boyu Etki kategorisinde dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterildi.

Uluslararası Diğer Derecelendirme Başarıları

İTÜ'nün etki oluşturan bilimsel çalışmaları, bu sıralamanın ötesinde diğer uluslararası derecelendirmelere de yansıdı. Üniversite, bilimsel yayın performansını ölçen 2025 Nature Index Research Leaders Sıralamasında Türkiye'nin en başarılı üniversitesi oldu. University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı'nın 2024-2025 Dünya Alan Sıralaması'nda 20 alanda Türkiye birincisi olan İTÜ, geçen yıla göre 12 alanda yükseldi. Ayrıca THE Disiplinler Arası Bilim Sıralamaları'nda (ISR) dünyada 76'ncı sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İTÜ'nün "Sorumluluk ve Etki Odaklı Araştırma Üniversitesi" vizyonuyla bilimsel üretkenliğini ve disiplinler arası araştırma kültürünü güçlendirerek küresel ölçekte akademik başarılara imza atmaya devam ettiği vurgulandı.