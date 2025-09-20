İTÜ PARS Roket Grubu ROketlerini TEKNOFEST'te Tanıttı

İTÜ PARS Roket Grubu TEKNOFEST'te model roketlerini tanıttı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ PARS Roket Grubu ile model roketçilik alanında geliştirdiği roketleri TEKNOFEST etkinlik alanında ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Projelerin tanıtımı ve sunumlar

Grup üyeleri, geliştirdikleri roket modellerinin tasarım ve üretim süreçlerini ziyaretçilere anlatarak projelerin teknik yönlerini paylaştı. Sergilenen çalışmalar, öğrenci girişimciliği ve mühendislik eğitimindeki uygulamalı yaklaşımı ortaya koydu.

Etkinlik ve ilgi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında İTÜ PARS'ın standı yoğun ilgi gördü. Katılımcılar projeler hakkında bilgi alıp ekiple etkileşimde bulundu.

İTÜ PARS Roket Grubu tanıtım faaliyetleriyle hem kurumun hem de öğrencilerin mühendislikteki yetkinliklerini sergilemeye devam ediyor.

