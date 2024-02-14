İYİ Parti aday tanıtım toplantısında ortalık karıştı: Meral Akşener Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’ı görevden aldı

Aday tanıtım toplantısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Toplantıda İYİ Parti’nin Ankara ilçe adayları duyuruldu. Ancak bazı adaylara tepki gösterilmesi partililer arasında gerginliğe ve çekişmeye neden oldu.
Etimesgut’ta Hilmi Özer’in aday gösterilmesi İYİ Parti Etimesgut İlçe Teşkilatı’nı rahatsız etti. Teşkilat üyeleri, genel merkeze giderek İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu ve Burak Akburak’ın istifasını talep etti.
Protesto ve gerginlikler sonrası Meral Akşener, İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’na el koydu. Akşener, Yener Yıldırım’ı görevinden uzaklaştırdı.
İYİ PARTİ ANKARA İLÇE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adaylarını partisinin genel merkezinde tanıttı. 18 ilçenin belediye başkan adaylarının duyurulduğu toplantıda Akşener de hazır bulundu.
İYİ Parti’nin Ankara ilçelerindeki belediye başkan adayları şunlar:
Akyurt: Nihat Karaoğlan
Altındağ: Remzi Sağlam
Ayaş: Alaattin Süer
Bala: Levent Gürbüz
Beypazarı: Veysel Ayık
Çamlıdere: Numan Cengiz
Çankaya: Osman Topal
Çubuk: Korhan Merki
Elmadağ: Cemalettin Delice
Etimesgut: Hilmi Özer
Gölbaşı: Fehmi Kandemir
Haymana: Yakup Coşkun
Kahramankazan: Fatma Gülümser Birol
Kalecik: Filiz Ulusoy
Keçiören: Kemal Babuccu
Mamak: Hüseyin Bayındır
Sincan: Fatih Koca
Şereflikoçhisar: Avni Yıldırım
Yenimahalle: Sevin Çağlayan
MERAL AKŞENER'DEN ERZİNCAN MADEN FACİASINA AÇIKLAMA GELDİ
TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzincan İliç’te maden ocağında yaşanan toprak kayması ve Antalya’da sel felaketini hatırlatarak, mağdurlara geçmiş olsun dedi. Akşener, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Hatay’da yapılan protestoyu da gündeme getirdi.
MERAL AKŞENER ADAY TANITIM TOPLANTISINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Hatay’da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü anısına yapılan etkinlikte iktidar ve muhalefet temsilcileri vatandaşların protestosuyla karşı karşıya kaldı. Akşener, protestolara karşı yapılan yorumlara sert eleştiride bulundu. Akşener ''milletini eleştirilerine tahammül edemiyorlar'' diyerek rakiplerine yüklendi.
Konuşmasını bitirdikten sonra son dönemdeki ölümlerden dolayı üzgün olduğunu söyleyen Akşener, duygularını paylaşmak için Karacaoğlan’ın şiirine dayanan ‘Var Git Ölüm’ türküsünü cep telefonundan çaldı. Türküyü dinlerken gözyaşlarına hakim olamayan Akşener, değişmesi gereken şeyler olduğu ve bunu İYİ Parti olarak kendilerinin yapacağını söyledi.