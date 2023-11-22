İYİ Parti’de Disiplin Kurulu’na Sevk Edilen Vekil Suç Duyurusunda Bulundu

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener ve bazı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Dikbayır, kendisine yöneltilen 4 ayrı suçlamayı yalanladı ve yargılanmak için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

DİKBAYIR’DAN 4 MADDELİK SUÇ DUYURUSU

İYİ Parti’de Disiplin Kurulu’na sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kendisi hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dikbayır, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede, kendisine yöneltilen 4 maddelik suçlamayı reddetti ve soruşturulmasını talep etti.

Dikbayır, dilekçesinde şu iddiaları yalanladı:

">> İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener ve aile bireyleri ile İYİ Parti Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ve eşinin banka hesaplarını araştırmak,

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde kendisine, ailesine ve başka kişilere ihale ve iş sağlanması ve bu konularda aracı olmak,

İYİ Parti Sakarya İli Hendek İlçesi İlçe Başkanının sahibi olduğu bir işletmeye milletvekili sıfatını kullanarak ceza yazdırmak,

X adlı sosyal medya platformunda @hizircelebi06 kullanıcı adlı 2023 yılının Ekim ayında açılan hesabı yönetmek."

Dilekçede, “Müvekkilimiz hakkındaki iddia ve ithamlarla ilgili olarak görevi kötüye kullanma, resmi ihaleye fesat karıştırma, nüfuzunu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından soruşturma yapılmasını sayın Başsavcılığınızdan vekaleten arz ve talep ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Dikbayır ayrıca TBMM Başkanlığı’na dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe verdi.

Dilekçede, “Hakkımdaki iddia ve ithamlarla ilgili olarak 22/11/2023 tarih ve 2023/8373 Sayılı başvuru ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunarak konunun yargı tarafından incelenmesi ve soruşturulması için avukatım tarafından başvuruda bulunulmuştur” denildi.