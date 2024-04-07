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İYİ Parti'de genel başkanlık yarışı kızıştı: İşte Meral Akşener'in karşısına çıkacak 2 rakip

İYİ Parti'de genel seçim sonuçlarına istenilen şekilde ulaşılamaması, Genel Başkan Meral Akşener'in istifa etmemesi ve kurultay kararı alması parti içinde hareketlilik yarattı

Yayın Tarihi: 07.04.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 11:58
İYİ Parti'de genel başkanlık yarışı kızıştı: İşte Meral Akşener'in karşısına çıkacak 2 rakip

İYİ Parti'de genel başkanlık seçimlerine ilişkin hareketlilik yaşanıyor. Genel Başkan Meral Akşener'in istifa etmemesi, parti içindeki bazı grupları tatmin etmediği için genel başkanlık için adaylık yarışı başladı.

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, genç hareketin desteğiyle adaylığını açıkladı. Ayrıca, bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun da adaylık için çalışmalara başladığı iddia ediliyor.

İYİ Partili Cihan Paçacı ile Meral Akşener arasındaki kritik bir konuşmanın detayları Sabah gazetesine ulaştı. Paçacı'nın, Akşener'i desteklediği ancak istifa etmesi gerektiği düşüncesinde olduğu öğrenildi. Paçacı'nın, Akşener'e "Eve dönelim, gençlere bırakalım" dediği belirtildi. Ancak Akşener'in net bir yanıt vermediği ve durumu değerlendireceğini söylediği ifade edildi.

İYİ Parti içindeki üst düzey bir kurmay, çoklu aday durumunda Meral Akşener'in şansının artacağını belirtti ve Akşener'in hesaplarını çoklu adaylığa göre yaptığını paylaştı.

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