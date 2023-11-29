İYİ Parti'de Olaylar Durulmuyor: Peş Peşe İstifa Haberleri Geliyor!

İYİ Parti'nin Şanlıurfa teşkilatında bulunan 4 isimden istifa haberi geldi. Üst üste gelen istifaların ardından parti içerisinde sarsıntı sürüyor. İstifa eden isimler arasında Karaköprü İlçe Başkanı Mehmet Yaşar Badıllı, Eyyübiye İlçe Başkanı Enver Keskinbıçak, Ceylanpınar İlçe Başkanı Ömer Koyuncu ile Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Bülent Mermer yer alıyor.

İlçe başkanları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile istifalarını duyurdular. Yapılan açıklamalarda istifanın gerekçesi olarak "parti içerisinde alınan yanlış kararlar ve teşkilata karşı tutumun duyarsızlığı" gösterildi. Öte yandan bu ilçelerde pek çok parti üyesi ve yöneticinin de istifa ettiği belirtiliyor.