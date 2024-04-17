İYİ Parti’de üst kademeden istifa: Genel Başkan Yardımcısı istifasını duyurdu

İYİ Parti’de üst düzey kademeden istifa geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Taner Demirer, partideki tüm görevlerinden ve İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Demirer, 31 Mart yerel seçimler öncesinde CHP ile iş birliği öneren isimler arasında yer alıyordu.

Partisinden istifa ettiğini duyuran Taner Demirer, “6 yıl içinde önemli başarılara imza atan İYİ Parti, yerel seçimlerde stratejik hatalar yapmıştır. Bu hatalarla birlikte büyük bir düşüş yaşamış ve merkez parti olma hedefinden de oldukça uzaklaşmıştır. Gelinen noktada, parti üyeliğimden ve patideki tüm görevlerimden istifa ettiğimi açıklıyorum.” ifadelerini kullandı.