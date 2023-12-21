İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi

Son dakika gelişmesi: İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, partisinden ayrıldığını duyurdu. Arslan'ın istifa gerekçesinde “Mansur Yavaş’a destek vermenin vefanın yanında insani, vicdani ve ahlaki bir görev olduğunu düşünüyorum. Yavaş’ı küçüklüğümden beri bilirim. Korkaklık yapmaz, yüreği çatallıdır.” ifadeleri yer aldı.

İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi
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İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, partisinden ayrıldığını duyurdu. Arslan istifa gerekçesinde “Mansur Yavaş’a destek vermenin vefanın yanında insani, vicdani ve ahlaki bir görev olduğunu düşünüyorum. Yavaş’ı küçüklüğümden beri bilirim. Korkaklık yapmaz, yüreği çatallıdır.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de istifa dalgası büyüyor. Milletvekillerinin peş peşe istifa ettiği İYİ Parti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İYİ Parti'nin Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu. X platformu üzerinden istifasını duyuran Yüksel bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini belirtti.

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