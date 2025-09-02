DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,93 0,49%
ALTIN
4.606,51 -0,21%
BITCOIN
4.546.918,63 -1,58%

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Olgun Uşak'ta: Susuzluk Üretimi Tehdit Ediyor

Olgun, Uşak İl Başkanlığı ziyaretinde tekstil ve deri sektöründe yaklaşık 21 bin kişinin çalıştığını belirtti; altyapı yetersizliği ve susuzluk uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:27
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Olgun Uşak'ta: Susuzluk Üretimi Tehdit Ediyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Olgun Uşak'ta: Susuzluk Üretimi Tehdit Ediyor

Manisa Milletvekili Şenol Sunat ile Uşak İl Başkanlığı'na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, partisinin Uşak İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarete İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat de katıldı.

Olgun, İl Başkanı Ayşegül Sözver'den bilgi aldı ve kentin ekonomik dinamiklerini değerlendirdi.

Olgun, Uşak'ın deriyle, tekstille, tarımla ve hayvancılıkla ülke ekonomisine katkı sağladığını vurguladı. Uşak'taki tekstil ve deri sanayisi bölgelerinde yaklaşık 21 bin kişinin çalıştığını belirterek, gazetecilere şu uyarıda bulundu:

"Susuzluk sorunu her geçen gün büyüyor. Deri ve tekstil sanayisinin en temel ihtiyacı su. Ama altyapı yatırımları yetersiz. Belediyeler gerekli tedbirleri almakta geç kalıyor. Devlet Su İşleri'nin yıllardır bekleyen hazır projeleri var ama hayata geçirilmesinde ciddi bir yavaşlık söz konusu. Eğer bu adımlar atılmazsa önümüzdeki yıllarda üretim de tarım da su sıkıntısı yüzünden büyük bir risk altında kalacak."

Olgun, Türkiye'nin ve Uşak'ın sorunlarını bildiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin potansiyelini biliyoruz ve bu potansiyelin harekete geçirilmesi için neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Deriden tekstile, tarımdan turizme kadar Uşak'ı bir üretim üssü yapacak projelerle bu şehrin hakkını alması için çalışmaya hazırız. Bu ülkenin ihtiyacı, hamasi nutuklar değil, alın terini koruyan, üretimi büyüten, gençlere umut veren, liyakati esas alan bir yönetim anlayışıdır."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun (ortada), partisinin Uşak İl Başkanlığını...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun (ortada), partisinin Uşak İl Başkanlığını ziyaret etti. Olgun, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat (sol 2), İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri Melih Aydın (solda) ve Ali Topçu (sağ 2) ile İYİ Parti Uşak İl Başkanı Ayşegül Sözver Obalı (sağda) katıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun (ortada), partisinin Uşak İl Başkanlığını...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Samsun'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan hafif ticari araç: 3 yaralı
3
TRT'de Mevlit Kandili: Özel Programlar ve Canlı Yayın Takvimi
4
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
5
Ordu Ünye'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
6
Kremlin: Rusya-ABD dışişleri bakanlıkları arasında yeni istişare turu planlanıyor
7
CHP İstanbul İl Yönetimi Tedbiren Görevden Alındı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter