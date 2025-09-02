İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Olgun Uşak'ta: Susuzluk Üretimi Tehdit Ediyor

Manisa Milletvekili Şenol Sunat ile Uşak İl Başkanlığı'na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, partisinin Uşak İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarete İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat de katıldı.

Olgun, İl Başkanı Ayşegül Sözver'den bilgi aldı ve kentin ekonomik dinamiklerini değerlendirdi.

Olgun, Uşak'ın deriyle, tekstille, tarımla ve hayvancılıkla ülke ekonomisine katkı sağladığını vurguladı. Uşak'taki tekstil ve deri sanayisi bölgelerinde yaklaşık 21 bin kişinin çalıştığını belirterek, gazetecilere şu uyarıda bulundu:

"Susuzluk sorunu her geçen gün büyüyor. Deri ve tekstil sanayisinin en temel ihtiyacı su. Ama altyapı yatırımları yetersiz. Belediyeler gerekli tedbirleri almakta geç kalıyor. Devlet Su İşleri'nin yıllardır bekleyen hazır projeleri var ama hayata geçirilmesinde ciddi bir yavaşlık söz konusu. Eğer bu adımlar atılmazsa önümüzdeki yıllarda üretim de tarım da su sıkıntısı yüzünden büyük bir risk altında kalacak."

Olgun, Türkiye'nin ve Uşak'ın sorunlarını bildiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin potansiyelini biliyoruz ve bu potansiyelin harekete geçirilmesi için neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Deriden tekstile, tarımdan turizme kadar Uşak'ı bir üretim üssü yapacak projelerle bu şehrin hakkını alması için çalışmaya hazırız. Bu ülkenin ihtiyacı, hamasi nutuklar değil, alın terini koruyan, üretimi büyüten, gençlere umut veren, liyakati esas alan bir yönetim anlayışıdır."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun (ortada), partisinin Uşak İl Başkanlığını ziyaret etti. Olgun, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat (sol 2), İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri Melih Aydın (solda) ve Ali Topçu (sağ 2) ile İYİ Parti Uşak İl Başkanı Ayşegül Sözver Obalı (sağda) katıldı.