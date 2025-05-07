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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'nin 101. Yılında Katıldı

Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet gazetesinin 101. kuruluş yıl dönümüne katıldı, etkinlikte CHP ve Ankara Büyükşehir Belediyesi temsilcileri de bulunuyor.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 22:40
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'nin 101. Yılında Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'nin 101. Yılında Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet gazetesinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen özel programa katıldı. Etkinlik Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Etkinlik Detayları

Dervişoğlu'nun yanı sıra, etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer davetliler katıldı. Kutlama programında, gazetenin kuruluş yıl dönümü için hazırlanan "100 Yılın Tanığı Cumhuriyet" adlı video gösterimi de yapıldı.

Etkinlik, ayrıca keyifli bir müzik dinletisi ile zenginleştirildi. Cumhuriyet gazetesinin tarihi boyunca edindiği deneyimlerin paylaşıldığı bu anlamlı günde, katılımcılar birlikteliğin önemini vurguladılar.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet gazetesinin kuruluşunun 101. yılı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet gazetesinin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet gazetesinin kuruluşunun 101. yılı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet gazetesinin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

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