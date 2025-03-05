İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kadınlarla Anıtkabir'i Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:55
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kadınlarla Anıtkabir'i Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Anıtkabir Ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadın başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve diğer parti üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dervişoğlu, beraberindekilerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Burada, mozoleye çelenk bırakan Dervişoğlu, saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Dervişoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, uçurumun kenarındaki yıkık bir memleketin yazgısını azimle yeniden yazan, İstiklal Harbi ile hürriyetini kanıyla mühürleyen ve Türk kadınlarını omuzları üzerinde yükseltmeye ant içen şanlı milletimizin bir evladı olmaktan duyduğumuz gururla manevi huzurundayız. Milletimizin kurtuluşu ve zaferi için Şerife Bacı'nın soğuk kış gecesinde donarak ama cephanesini ıslatmadan şehadete yürüyüşünü, Gördesli Makbule'nin gözünü kırpmadan vatan için toprağa düşüşünü, Nene Hatun'un bir an bile tereddüt etmeden cepheye koşmasını unutmadık, unutmayacağız. Dünyada hiçbir millette görülmeyen üstün mücadele ruhuna sahip Türk kadınlarıyla birlikte kurduğumuz İYİ Parti, kadınlar için yeni bir umut, memleketimiz için yeni bir yol, Cumhuriyet değerlerimiz için de aşılmaz bir kale olmaya devam ediyor. Türk kadınının gücünü gören, değerini anlayan ve hakkını teslim eden vizyonunuzdan aldığımız ilhamla, kadınların adını hayatın her yerine altın harflerle kazıyana kadar durmayacak, yorulmayacak ve tükenmeyeceğiz. Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun. Ne Mutlu Türk'üm Diyene."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın başkanlık...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve parti üyeleriyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın başkanlık...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve parti üyeleriyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

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