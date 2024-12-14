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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Ordu'da Önemli Açıklamalar

Dervişoğlu, sorunların çözümünde doğru tespit, yol haritası ve eylem planlarının gerekliliğine vurgu yaparak asgari ücretle ilgili önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:45
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Ordu'da Önemli Açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ordu'da Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'da partisinin il başkanlığı binasının açılışında düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Sorunların çözümü için öncelikle doğru tespitlerin yapılması gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, bu tespitler doğrultusunda bir yol haritası hazırlanmasının ve eylem planlarının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Siyasetin Hedefi Halka Hizmet

Dervişoğlu, siyasetin varlık sebebinin halk olduğunu belirterek, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Siyasetle iştigal eden kişinin yapması gereken en önemli şey ülkesini mamur, halkını mutlu etmektir" dedi. Toplumun yeniden kucaklaşması gerektiğine vurgu yapan Dervişoğlu, siyasetin sadece bir rekabet alanı olmadığını, sorunları çözmek için var olduğunu ifade etti.

Asgari Ücretle İlgili Çarpıcı Açıklamalar

Dervişoğlu, asgari ücret konusuna da değinerek, "İYİ Parti olarak biz asgari ücret belirlemesinde bütün parametreleri göz önünde bulundurarak, işçi ve işverenin durumunu dengeleyecek bir ücret önerisinde bulunduk. Şu anda asgari ücret, bu milletin geçimini temin edecek bir miktara ulaştırılamayacaktır. Bizim hesaplarımıza göre bu miktarın en az 28 bin lira olması gerekmektedir" diyerek işçi ve emekli haklarına dikkat çekti.

Fındık ve Suriye'deki Gelişmeler

Fındığın bölgedeki önemi üzerinde duran Dervişoğlu, üreticilere gerekli desteğin verilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Suriye'deki gelişmelere de değinen Dervişoğlu, "Esad rejiminin sonuna gelindiğine göre Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalmaları için bir neden yoktur. 'Esad gitti, misafirlik bitti' diyerek Türkiye’nin geçici sığınmacı statüsünü kaldırması gerektiğini vurguladı."

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından Dervişoğlu, parti binasını ziyaret ederek yöneticilerle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'da partisinin il başkanlığı binasının açılışı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'da partisinin il başkanlığı binasının açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'da partisinin il başkanlığı binasının açılışı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'da partisinin il başkanlığı binasının açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı.

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