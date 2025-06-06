İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ordu'da Bayram Mesajı Verdi

Dervişoğlu'ndan Bayram Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Kabakdağı Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, bayramların kardeşliği ve huzuru pekiştiren önemli günler olduğunu vurguladı.

Huzur ve Refah Temennisi

Dervişoğlu, “Bu bayramın huzura, kardeşliğe, mutluluğa, bayram tadında yaşamaya elverişli bir zemin oluşturmaya katkı sağlamasını temenni ediyorum.” dedi. Ayrıca, Türk İslam aleminin ve insanlığın Kurban Bayramı'nı kutlayarak, insanlık için barış ve huzur diledi.

Sorunlara Dikkat Çekti

Dervişoğlu, kısa bir değerlendirme ile birlikte, “Çocuklarımızın yatağa aç girdiği, emeklilerimizin tencerelerini kaynatamadığı bir dönemde yaşıyoruz.” diyerek, toplumsal sorunlara da dikkat çekti. Özellikle ekonomik sıkıntıların aileler üzerindeki etkisini vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Dervişoğlu, konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine değinerek, “Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin sembolize olduğu günlerdir bayramlarımız.” ifadelerini kullandı. Yaşanan sıkıntıların aşılması için ülkenin huzura, kardeşliğe ve birliğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Özel Anılar Paylaştı

Bugün siyasetten uzak duracağını da dile getiren Dervişoğlu, 48 yıl önce rahmetli babasıyla birlikte bayram için Ordu'da bulunduğuna vurgu yaptı. “Kurban Bayramı’nda görüşmek üzere.” diyen babasının ardından, bayramda Fatsa'nın Kabakdağı köyünde bulunmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını sözlerine ekledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Kabakdağı Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Kabakdağı Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.