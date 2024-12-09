İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: 'Suriyeli Sığınmacılar Vatanlarına Dönmelidir'

2025 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda Başladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki konuşmasında, Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli mesajlar verdi. Dervişoğlu, "Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de bulunmasına sebep olan şartlar fiilen ortadan kalkmış ve artık Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki varlık sebebi sona ermiştir. Türk milletinin talebi, hiç vakit kaybetmeden tüm sığınmacıların vatanlarına geri dönmesidir," ifadelerini kullandı.

Ekonomi Politikalarına Eleştiriler

Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, yaşanan ekonomik sorunları eleştirerek, "Cumhuriyetin 100'üncü yılı için konulan hedeflerden 34'ü tutmadınız. Enflasyon, sizin döneminizin en yüksek rakamı olan yüzde 64,8'i geçti," dedi. Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve yolsuzluk algısındaki sıralamaları da çarpıcı bir şekilde paylaştı.

Genç Göçü ve Yoksulluk Sorunu

Gençlerin yurt dışına kaçışı ile ilgili de konuşan Dervişoğlu, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasının gençler üzerinde olumsuz etkileri olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye'deki her üç çocuktan birinin maddi yoksulluk içinde yaşadığını belirterek, yoksul çocukların geleceği için endişelerini dile getirdi.

Vergi Sistemine Dikkat

Dervişoğlu, Türkiye'nin vergi sisteminin adaletsizliğine dikkat çekti. 2025 bütçesinin vergi gelirlerinin büyük bir kısmının dolaylı vergilerden oluştuğunu belirterek, bu durumun vatandaşları nasıl etkilediğini anlattı. Dervişoğlu, "Vergi sistemi reformdan geçirilmeden bu ülkenin ekonomik sorunları çözülemez," dedi.

Suriye'deki Durum ve Geri Dönüş Politikasına Öneriler

Suriye'deki gelişmelere de vurgu yapan Dervişoğlu, 61 yıllık Esed rejiminin düştüğünü hatırlatarak, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünün sağlanması gerektiğini savundu. "2025'in ilk 6 ayında gönüllü geri dönüşler teşvik edilmeli," diyen Dervişoğlu, Türkiye'nin güney sınırındaki güvenlik risklerine de dikkat çekti.

Sonuç Olarak

Dervişoğlu, bütçenin toplumun hiçbir kesiminin derdine çare olmadığını belirtip, bu nedenle ret oyu kullanacaklarını ifade etti.