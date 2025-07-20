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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ulvi Batu'nun Cenazesinde

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Ulvi Batu'nun cenaze törenine katıldı ve ailesine başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 21:27
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ulvi Batu'nun Cenazesinde

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ulvi Batu'nun Cenazesinde

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Ulvi Batu'nun cenaze törenine katıldı. Dervişoğlu, cenaze esnasında Batu'nun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Partiden alınan bilgilere göre, Dervişoğlu, Ulvi Batu'nun cenaze töreninin düzenlendiği Hacı Bayram Veli Camisi'nde, Batu'nun yakınlarıyla bir araya geldi. Cenaze namazının ardından Batu'nun naaşı toprağa verildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Ulvi Batu'nun cenaze törenine katıldı, ailesine başsağlığı diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Ulvi Batu'nun cenaze törenine katıldı, ailesine başsağlığı diledi.

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