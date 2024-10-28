İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Yurt Dışı Temsilcileriyle Buluştu

İYİ Parti Yurt Dışı Temsilcileriyle Toplantı Gerçekleştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yurt dışındaki temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı, partinin Genel Merkez ek binasında yapıldı.

Toplantının Ayrıntıları

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, yurt dışı temsilcileriyle gerçekleştirilen bu toplantıda, partinin yurt dışı çalışmalarını masaya yatırdı.

Bu buluşmada yer alan isimler arasında İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz da bulunmaktaydı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel Merkez ek binada düzenlenen toplantıda partisinin yurt dışı temsilcileriyle bir araya geldi. Çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş (solda) da yer aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel Merkez ek binada düzenlenen toplantıda partisinin yurt dışı temsilcileriyle bir araya geldi. Çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş (solda) da yer aldı.