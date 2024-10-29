İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

İYİ Parti Genel Başkanı'ndan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir kutlama mesajı yayınladı. Dervişoğlu, Cumhuriyet'in Türk milletinin geçmişten bugüne taşıdığı en önemli değer olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet'in Anlamı

Dervişoğlu, mesajında Cumhuriyet'in, ‘tüm hakları gasbedilmiş Türk milletinin, direnme hakkının en soylu, en güçlü ve en ileri ifadesi’ olduğunu doğruladı. Cumhuriyet'in, Türk milletinin 200 yıllık muasırlaşma mücadelesinin bir sonucunu temsil ettiğini ve bu mirası geleceğe taşıdığını belirtti.

29 Ekim 1923'ün Anlamı

29 Ekim 1923'ün, Türk milletinin hak ve sorumluluklarının eşit olarak belirlendiği bir tarih olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, “Cumhuriyet, sadece dünü bugüne bağlayan geçici bir sözleşme değildir.” dedi. Bu günün, Türk milletinin tarihindeki en büyük adım olduğunu ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Vurgusu

Dervişoğlu, Cumhuriyet'in sahip olduğu ortak bilinç ve sorumluluğun önemine değinerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün “Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz” sözünün derin anlamına dikkat çekti. İYİ Parti olarak bu değerlerin savunucusu olduklarını belirtti.

Son Mesajı

Dervişoğlu, sözlerini “Yaşasın büyük Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” ifadeleriyle sonlandırdı.