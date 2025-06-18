İYİ Parti ve DEVA Partisi Liderlerinden Kritik Görüşme

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaret sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, iki liderin bölgedeki gelişmelere dair önemli açıklamaları dikkat çekti.

Babacan: "Amerika'nın Rolü Tehlikeli"

Basına kapalı gerçekleştiren görüşmenin ardından konuşan Babacan, İsrail'in İran'a saldırılarını başlattığı çatışmayla ilgili, “Amerika'nın bundan sonraki süreçte siyasi ve lojistik desteğinin ötesine geçip, bizzat saldıran taraf olarak bu savaşın içinde yer alması, önümüzdeki birkaç günün en önemli riski ve tehlikesi” dedi. Babacan, bu tür yanlış adımların atılmaması gerektiğini vurguladı.

Dervişoğlu: "Gidişat Kaygı Verici"

Dervişoğlu ise, İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarının barış ve güvenlik için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, ''Dün söylediklerimizden dolayı bugün haklı çıkmamızdan ötürü mutlu olduğumu söyleyemem. Gidişat öyle bir gösterdi ki, İran'a kadar ulaşması ve Türkiye'yi hedef alması bilinen bir gerçek,” ifadelerini kullandı.

Ortak Çalışma Kararı

Babacan, iki partinin parlamenter sistemi savunduğunu belirterek, bu konuyla ilgili bir çalışma grubu kurma kararı aldıklarını dile getirdi. Dervişoğlu ise anayasa değişikliğine ilişkin, “Tek adam rejimini tahkim edecek bir düzenlemenin yanında olmayacağımızı daha önce ifade etmiştik. Eğer parlamenter demokratik sisteme geçiş yolunda bir anayasa düzenlemesi olursa, tavrımız müşterek olacaktır.” dedi.

İki liderin görüşmesi, siyasi işbirliğinin yanı sıra uluslararası meselelerdeki ortak duruşları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), beraberindeki heyetle, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı (sağda) parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Babacan ortak basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), beraberindeki heyetle, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı (sağda) parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Babacan ortak basın toplantısı düzenledi.