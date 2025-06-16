İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi Liderleri Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan toplantının ardından iki lider ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, gündemdeki kritik konuları değerlendirdi.

Türkiye İçin Milli Birlik Vurgusu

Dervişoğlu, İsrail-İran arasındaki çatışmaların Türkiye'yi doğrudan etkileyen bir süreç olduğunu belirterek, “Bütün bu yaşanan gelişmelerin tamamı, Türkiye'nin aleyhine gelişmelerdir ve bu gelişmeler, yarattığı tehlikeyi de hissettirecek hale gelmiştir. Tehlike kapıya dayanmıştır. Milli birliğe, beraberliğe her zamanki dönemden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz aşikardır,” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, Türkiye'yi tehdit eden unsurlardan koruyan en temel özelliğin üniter devlet yapısı ve milli kimlik olduğunun altını çizdi. Ülkenin, milli kimliğine zarar verecek adımlardan uzak durulmasının önemini vurguladı.

İttifak Gelişmeleri Üzerine Fikirler

Görüşmenin ardından, iki partinin bir ittifak oluşturup oluşturmayacağı hakkında sorular yönelten gazetecilere Dervişoğlu, “Yakında bir seçim varsa ben de bileyim. İttifak gerekli mi değil mi üzerinde konuşalım ama gündemde daha sıcak, üzerinde hassasiyetle durulması gereken konular var,” yanıtını verdi.

Erbakan: Somut Adımlar Atılmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, İsrail ile İran çatışmaları çerçevesinde bölgenin geleceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Erbakan, Siyonizmin hedefinin, “Arz-ı Mevud'u gerçekleştirmek ve Türkiye'yi de bölüp parçalayarak kolay yutulacak lokmalar haline getirip yutmak” olduğunu söyledi.

Erbakan, ayrıca Türkiye'nin durumuna dair, “İktidarın, telefon diplomasisi yerine artık somut adımlar atması gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Malatya'da kurulan Kürecik Radar Üssü'nün acilen kapatılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altına alınması son derece önemli,” değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, “İsrail ile İran savaşı, İran'da bir rejim değişikliğine yol açar mı?” sorusunu Erbakan, “İran'da halkın mevcut yönetime, rejime önemli oranda desteği olduğunu görüyoruz. Rejim değişikliğini ihtimal dahilinde görmüyorum,” şeklinde yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, beraberindeki heyetle Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, beraberindeki heyetle Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.